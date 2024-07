Résultat des législatives 2024 à Charvonnex (74370) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - À Charvonnex, qui va bénéficier du vote du Front populaire ? Avec un peu plus de 28% des voix au niveau national lors du premier round des élections dimanche 30 juin, le Front populaire a fait mieux que la Nupes. Une performance qui pourrait lui permettre de rivaliser avec le RN ce soir. A l'issue du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 18,61% des suffrages à Charvonnex. Un score en baisse en comparaison des 22,37% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Rassemblement national : quel score aux dernières législatives à Charvonnex ? Le nombre d'électeurs glanés par le RN sera un point d'observation clé au niveau local pour ces élections législatives 2024. Le Rassemblement national est même crédité d'environ 250 sièges dans le pays, soit près de 160 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi annoncer une nouvelle poussée à Charvonnex ce dimanche 7 juillet ? La projection est facile, mais logique au regard de la progression du mouvement sur place. Rien qu'entre les législatives de 2022 et de 2024, le RN a en effet déjà gagné 11 points dans la localité.

20:29 - Quel score final pour le bloc présidentiel ce dimanche à Charvonnex ? Le résultat des premier et second tours de 2022 apparaît aussi comme un indice à mettre en parallèle au moment du second tour. Il y a deux ans dans la commune de Charvonnex, lors des élections législatives, le score était également de 34,77% pour Véronique Riotton , Charvonnex faisant déjà partie de la 1ère circonscription de la Haute-Savoie. Et le second tour ira dans le même sens avec encore Véronique Riotton (La République en Marche) finalement en tête localement, avec 63,85%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 36,15%.

20:05 - Que concluent les tendances de dimanche dernier pour Charvonnex ? A l'occasion du 1er tour des législatives dimanche 30 juin dernier, les électeurs de Charvonnex ont placé en tête Véronique Riotton (Ensemble ! - Majorité présidentielle), qui a recueilli 36,33% des bulletins de vote. Guillaume Roit-Levêque (Rassemblement National) et Anne-Valérie Duval (Front populaire) suivaient en captant, dans l'ordre, 29,11% et 18,61% des votants à l'échelle municipale. Véronique Riotton était aussi en tête dans la 1ère circonscription de la Haute-Savoie dans son ensemble, avec cette fois 35,64%, devant Guillaume Roit-Levêque avec 31,09% et Anne-Valérie Duval avec 22,82%.

19:21 - Elections législatives 2024 à Charvonnex : un taux de participation inattendu ? Au cours des précédentes consultations démocratiques, les 1 554 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Le pourcentage d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 à Charvonnex a été de 25,43%, moins haut de 19 points que celui des dernières européennes. Pendant le précédent scrutin européen, le taux d'abstention atteignait en effet 44,47% des votants de Charvonnex (74). Le taux d'abstention était de 45,84% en 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle se chiffrait à 19,8% le midi et 45,3% à 17 h.

18:35 - L'abstention demeure l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives à Charvonnex À Charvonnex, le taux d'abstention est immanquablement l'un des facteurs cruciaux du scrutin législatif. L'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 à Charvonnex s'élevait à 25,43%. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 17,58% des électeurs dans la commune avaient boudé les urnes. L'abstention était de 21,43% au deuxième tour. En comparaison, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 49,34% au premier tour et 52,9% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Charvonnex ce soir ? Les jeunes générations montrent fréquemment une indifférence pour les élections nationales, cette situation peut-elle s'inverser pour les législatives à Charvonnex ?

17:29 - Élections législatives à Charvonnex : impact de la démographie et de l'économie locale À Charvonnex, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent influer sur les élections législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 5,54% et une densité de population de 267 habitants/km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (13,37%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 541 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,99%) révèle des impératifs de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (4,88%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (40,88%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Charvonnex, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.