Résultat des législatives 2024 à Cuvat (74350) – 2e tour [PUBLIE]

Avec plus de 28% des bulletins à l'échelle nationale au terme du premier round des élections législatives dimanche dernier, le Nouveau Front populaire a fait mieux que l'union de la gauche il y a deux ans. Une performance qui pourrait lui offrir l'opportunité de titiller le RN au second tour. Lors du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 15,33% des suffrages à Cuvat. Un score en baisse en comparaison des 17,67% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - En 2 ans, le RN a grapillé 16 points à Cuvat

La montée du RN aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du Rassemblement national ont culminé à plus de 30% des suffrages aux élections législatives fin juin, soit environ 15 points de plus qu'aux législatives précédentes, la progression locale apparaît plus puissante encore. Le parti frontiste a en effet déjà glané 16 points sur place entre 2022 et 2024. Un chiffre encore un peu plus élevé pourrait bien s'afficher ce dimanche 7 juillet au soir, dans les tableaux ci-dessous.