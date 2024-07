Résultat des législatives 2024 à Sillingy (74330) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:15 - À Sillingy, que vont décider les électeurs du Front populaire ? Avec un peu plus de 28% des suffrages au niveau de l'Hexagone pour le premier tour des législatives dimanche 30 juin, le Front populaire a fait mieux que la Nupes. Une performance qui pourrait lui offrir l'opportunité de concurrencer le RN au second tour. A l'issue du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 17,86% des bulletins à Sillingy. Un score en baisse de -4 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - En 2 ans, le Rassemblement national a gagné 17 points à Sillingy Le résultat en faveur du Rassemblement national va être le déterminant à l'échelle locale pour ces élections législatives. L'évolution du parti, qui s'élève déjà à 17 points à Sillingy entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir progressé encore plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. L'inconnue des reports de voix mise à part, on peut donc imaginer que le RN sera vainqueur à Sillingy ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un second tour positif pour le parti présidentiel il y a deux ans Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera ainsi déterminant localement pour le second tour de cette élection législative 2024. A l'inverse de l'élection de 2022, le parti lepéniste a cette fois une chance de conquérir la commune, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Aux législatives à l'époque à Sillingy, le RN arrivait en revanche à la seconde position sur le podium, 22,08% des habitants passés par les urnes étant convaincus par son binôme, contre 33,88% pour Véronique Riotton (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle (64,30%). Véronique Riotton conservait donc son avance sur place.

20:05 - Guillaume Roit-Levêque (Rassemblement National) déjà devant avec 39,01% à Sillingy aux législatives A en croire les études des instituts de sondages dévoilées juste avant le second tour, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti serait en mesure de rafler entre 210 et 250 sièges au terme du second tour des législatives. L'union de La France insoumise, du Parti socialiste, d'Europe Ecologie et du Parti communiste pourrait mettre la main sur près de 200 sièges. Les candidats suivant toujours Emmanuel Macron préserveraient entre 95 et 125 sièges. Il faut bien sûr tenir compte des spécificités locales. A l'occasion du premier tour des élections législatives dimanche 30 juin, les habitants de Sillingy ont préféré Guillaume Roit-Levêque (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 39,01% des suffrages. Véronique Riotton (Ensemble !) décrochait 32,12%. De son côté, Anne-Valérie Duval (Nouveau Front populaire) décrochait 17,86% des votants. La 1ère circonscription de la Haute-Savoie n'a en revanche pas affiché les mêmes scores que la ville, puisque c'est Véronique Riotton qui s'y taillait la part du lion, avec 35,64% devant Guillaume Roit-Levêque avec 31,09% et Anne-Valérie Duval avec 22,82%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec le scrutin européen à Sillingy ? Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération, il est également indispensable d'analyser les résultats des élections passées. Comme spécifié dans le précédent message, la participation lors du premier round des législatives à Sillingy a atteint 72,26%, plus forte de 17 points que celle des dernières élections européennes. A l'occasion du scrutin européen du mois de juin 2024, le taux de participation atteignait en effet 55,12% des électeurs de Sillingy (74), contre un taux de participation de 51,78% pour le scrutin de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 19,8% à 12 h et 45,3% à 17 heures.

18:35 - 72,26% de participation lors de la 1ère manche des élections législatives 2024 à Sillingy À Sillingy, le taux d'abstention constitue immanquablement un critère primordial de ces législatives 2024. Les résidents de Sillingy ont participé au premier tour des législatives 2024 à hauteur de 72,26%. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 45,6% au premier tour. Au deuxième tour, 43,1% des votants ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 80,33% dans l'agglomération, contre un taux de participation de 82,5% au premier tour, ce qui représentait 3 116 personnes. Les habitants des grandes et moyennes communes votent fréquemment moins que dans les petites, cette situation peut-elle évoluer pour les législatives à Sillingy ?

17:29 - Comment la composition démographique de Sillingy façonne les résultats électoraux ? Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Sillingy révèlent des tendances claires qui pourraient peser sur le résultat des législatives. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans l'agglomération, 36% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 18,23% ont plus de 60 ans. Un salaire moyen mensuel net de 2535,13 euros par mois montre l'importance des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 1 741 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (11,35%) met en évidence des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (5,97%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Sillingy mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,17% des habitants titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.