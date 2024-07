Résultat des législatives 2024 à Thusy (74150) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - À Thusy, qui va faire main basse les 20,63% du Front populaire ? La gauche unie aux dernières législatives ayant explosé en vol, que choisiront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? La question est encore posée avec plus d'accuité encore pour ce second tour. Premier indicateur : l'ensemble a récolté plus de 28% des votes au niveau de l'Hexagone dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Thusy, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 20,63% des votes dans la localité. Une progression en comparaison des 18,77% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Le RN a fortement gagné du terrain à Thusy en 2 ans L'écart entre les résultats du Rassemblement national aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Ce sont déjà 18 points qui ont ainsi été amassés par le RN dans la localité entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une énorme progression. En tenant compte des reports de voix, on peut penser que le RN sera vainqueur à Thusy ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un second tour favorable pour le bloc présidentiel il y a deux ans Le nombre de bulletins en faveur de la formation politique de Jordan Bardella ce dimanche sera en conséquence une des clés pour le second tour de cette élection législative 2024 au niveau local, comme dans le reste de la France. Mis en échec en 2022 dans la ville, le RN pourrait cette fois triompher à la fin de ce scrutin localement. Aux législatives à l'époque à Thusy, le RN terminait en revanche à la deuxième place, 19,75% des électeurs étant convaincus par son binôme, contre 35,31% pour Véronique Riotton (LREM) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! (60,94%). Véronique Riotton remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Nouvelle avance pour le Rassemblement national à Thusy ce dimanche ? Avec 37,64% des votes, Guillaume Roit-Levêque (Rassemblement National) a pris la pôle position à Thusy, le 30 juin à l'occasion du premier round de la législative. Un résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Véronique Riotton (Ensemble !) et Anne-Valérie Duval (Union de la gauche) avec respectivement 32,13% et 20,63% des votants. C'est en revanche Véronique Riotton qui s'imposait, dans l'ensemble de la 1ère circonscription de la Haute-Savoie, avec cette fois 35,64% devant Guillaume Roit-Levêque avec 31,09% et Anne-Valérie Duval avec 22,82%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Thusy ? Au cours des dernières années, les 1 176 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. En comparaison des élections européennes du 9 juin, l'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 à Thusy s'est réduite de 15 points, atteignant 26,19%. Il y a quelques semaines, pendant le précédent scrutin européen, sur les 878 personnes en âge de voter à Thusy, 41,23% étaient en effet restées chez elles. L'abstention était de 44,5% il y a 5 ans. En proportion, au niveau national, le taux d'abstention aux élections européennes 2024 représentait 48,5% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - 73,81% de participation lors de la première manche des élections législatives 2024 à Thusy À Thusy, l'une des clés du scrutin législatif 2024 est l'étendue de la participation. Le taux de participation à Thusy pour le premier tour des élections législatives 2024 était de 73,81%, dimanche dernier. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 49,00% au premier tour et 47,7% au second tour. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, sur les 852 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 80,07% avaient pris part à l'élection, à comparer avec une participation de 82,28% au premier tour, c'est-à-dire 701 personnes. La question des retraites et l'insécurité sont par exemple susceptibles d'inciter les citoyens de Thusy à s'intéresser plus fortement à l'élection.

17:29 - Comment la composition démographique de Thusy façonne les résultats électoraux ? Devant le bureau de vote de Thusy, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 157 habitants répartis dans 495 logements, ce village présente une densité de 100 hab/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 67 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 620 foyers fiscaux. Dans le village, 35% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 20,03% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, dont 35,25% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 39,65% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1283,61 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Thusy, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'enseignement et l'inflation, rejoignent celles de la France dans son ensemble.