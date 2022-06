Résultat de la législative à Menthon-Saint-Bernard : 2e tour en direct

19/06/22 18:39

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Menthon-Saint-Bernard sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Menthon-Saint-Bernard. En direct 18:39 - La Nouvelle union populaire avait terminé en 3e position à Menthon-Saint-Bernard il y a 7 jours La proportion des électeurs de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon reste un des enjeux de ces élections législatives dans toute la France. Cet électorat représentait 15,83% des suffrages dans la commune dimanche dernier. Mais ce score est cependant à mettre en perspective avec les suffrages insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Or dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 12,65%, 7,32%, 0,88% et 1,03% il y a deux mois. Autrement dit une réserve de voix de 21,88% à gauche. 15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) peut-elle gagner à Menthon-Saint-Bernard ? La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a engrangé 47,02% des votes pour le 1er tour de l'élection législative dimanche 12 juin. Elle est arrivée devant les candidats Les Républicains et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui ramassent dans l'ordre 21,67% et 15,83% des votes. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. 13:30 - La participation à Menthon-Saint-Bernard peut-elle encore baisser à l'occasion du 2e tour des législatives 2022 ? Les résultats des législatives 2022 sont aussi espérés que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type de scrutin. La semaine dernière, 54,67% des personnes aptes à voter à Menthon-Saint-Bernard s'étaient rendues aux urnes. Comment votent habituellement les habitants de cette ville ? En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, 78,28% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient pris part à l'élection. La participation était de 82,69% au premier tour, c'est-à-dire 1280 personnes. 10:30 - Deuxième tour des élections législatives à Menthon-Saint-Bernard ce 19 juin ! La ville de Menthon-Saint-Bernard ne compte qu'une seule circonscription législative, ce qui devrait simplifier la décision des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour glisser leur bulletin dans l'urne. Seuls les postulants qualifiés il y a sept jours sont sur la ligne de départ pour cette 2ème étape de l'élection législative à Menthon-Saint-Bernard. Découvrez le candidat élu à compter de 20 heures dans cet espace.

Résultats des législatives 2022 à Menthon-Saint-Bernard - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Menthon-Saint-Bernard aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Haute-Savoie

Résultats des législatives 2022 à Menthon-Saint-Bernard - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Menthon-Saint-Bernard

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription de la Haute-Savoie

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Menthon-Saint-Bernard Véronique Riotton (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 36,35% 47,02% Anne-Valérie Duval (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,85% 15,83% Didier Jouffrey Rassemblement National 16,21% 6,31% Aurélia Patty Gomila Les Républicains 13,07% 21,67% Guillaume Jambard Reconquête ! 4,48% 5,12% William Girard-Desprolet Régionaliste 1,84% 0,83% Anne-Sophie Bata Ecologistes 1,82% 1,55% Franck Buhler Droite souverainiste 0,96% 0,95% Jacques Mattei Divers extrême gauche 0,72% 0,48% Daniel Salem Chiad Divers 0,70% 0,24% Participation au scrutin Circonscription Menthon-Saint-Bernard Taux de participation 48,83% 54,67% Taux d'abstention 51,17% 45,33% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,39% 1,06% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47% 0,00% Nombre de votants 53 254 849

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de l'élection législative à Menthon-Saint-Bernard. À Menthon-Saint-Bernard, les 1553 électeurs rattachés à la 1ère circonscription de la Haute-Savoie ont pris parti pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le résultat définitif de la législative à l'échelle de la 1ère circonscription de la Haute-Savoie dépendra de la conduite des électeurs des 40 autres communes qui la composent. Véronique Riotton a collecté 47% des votes dans la commune. Elle devance Aurélia Patty Gomila (Les Républicains) et Anne-Valérie Duval (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui recueillent 22% et 16% des votes. Le niveau de la participation s'établit à 55% des citoyens autorisés à se rendre aux bureaux de vote au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription électorale (849 votants).

Législatives 2022 à Menthon-Saint-Bernard : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les électeurs habitant à Menthon-Saint-Bernard (74) seront invités à participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale comme l'ensemble des Français. Quel prétendant désigneront-ils ? Durant la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 43.68% des voix au premier tour à Menthon-Saint-Bernard. Celui qui était candidat à sa propre réélection avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, qui avaient respectivement obtenu 12.65% et 10.42% des votes. Le choix des électeurs de Menthon-Saint-Bernard était resté égal au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (78.47% des voix), laissant par conséquent 21.53% des voix à Marine Le Pen. Avec un premier tour en sa faveur il y a deux mois, le président nouvellement réélu pourra-t-il se fier à cette commune pour acquérir la majorité des députés de l'hémicycle ?