Résultat des législatives 2024 à Marcellaz-Albanais (74150) – 2e tour [PUBLIE]

21:11 - Les votes du Front populaire observés La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) ayant éclaté, que choisiront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, combien seront convaincus par le Front populaire ? La réponse à cette question sera un marqueur de ce 2e tour. Premier indice : l'attelage a récolté un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. Le matelas semble important : lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Marcellaz-Albanais, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 20% des votes dans la localité. Un score néanmoins en baisse de -2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - 18 points grattés en 2 ans par le RN à Marcellaz-Albanais Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera le grand sujet au niveau local pour ces élections 2024. Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du parti de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 30% des suffrages aux élections législatives fin juin, soit environ 15 points de plus qu'aux dernières législatives, la progression locale semble encore plus forte. Le mouvement a en effet déjà gagné 18 points ici entre 2022 et 2024. En extrapolant, on peut conclure que le RN sera vainqueur à Marcellaz-Albanais ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat des macronistes de nouveau déterminant ce soir Le résultat du second tour des législatives au niveau local sera ainsi regardé avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Le Rassemblement national peut-il gagner cette fois à Marcellaz-Albanais, contrairement à 2022 ? Le RN se prenait les pieds dans le tapis en revanche à Marcellaz-Albanais il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 20,93% au premier tour, contre 33,90% pour Véronique Riotton (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket LREM (59,56% contre 40,44% pour LFI-PS-PC-EELV). Véronique Riotton remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Déjà 38,12% pour le RN à Marcellaz-Albanais aux élections législatives Lors du premier round des législatives dimanche 30 juin 2024, les électeurs de Marcellaz-Albanais ont placé en tête Guillaume Roit-Levêque (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 38,12% des suffrages. Véronique Riotton (Majorité présidentielle) et Anne-Valérie Duval (Union de la gauche) suivaient grâce à respectivement 32,65% et 20% des votants. La 1ère circonscription de la Haute-Savoie n'a en revanche pas affiché les mêmes scores que la municipalité, puisque c'est Véronique Riotton qui s'y taillait la part du lion, avec 35,64% devant Guillaume Roit-Levêque avec 31,09% et Anne-Valérie Duval avec 22,82%.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à Marcellaz-Albanais : quelle évolution ? L'étude des dernières élections permet de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. Les données montrent une participation de 73,91% au premier tour des élections législatives 2024 à Marcellaz-Albanais, supérieure à celle des dernières européennes. Au moment du dernier scrutin européen, parmi les 1 729 personnes en âge de voter à Marcellaz-Albanais, 57,78% avaient effectivement pris part au scrutin. La participation était de 53,42% pour les élections européennes de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée le 9 juin. Elle s'élevait à 20% le midi et 45% à 17 h, plus qu'en 2019.

18:35 - Quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives à Marcellaz-Albanais ? Ce 7 juillet 2024, lors du 2e tour des élections législatives à Marcellaz-Albanais, qu'en est-il de la participation ? Marcellaz-Albanais a enregistré une participation de 73,91%, dimanche, pour le 1er tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 50,09% au premier tour. Au second tour, 47,83% des votants ont exercé leur droit de vote. Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 79,26% au sein de la commune. La participation était de 81,8% au premier tour, soit 1 353 personnes.

17:29 - Marcellaz-Albanais : quand les données démographiques façonnent les urnes Quel impact auront les électeurs de Marcellaz-Albanais sur les résultats des législatives ? Dans la ville, 18,41% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 5,51% ont plus de 75 ans. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (87,54%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 832 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,88%) met en lumière des impératifs de suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,17%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Marcellaz-Albanais mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 19,22% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.