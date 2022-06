Résultat de la législative à Nages-et-Solorgues : 2e tour en direct

19/06/22 18:56

Le second tour d'élection de ce 19 juin affichera-t-il une participation en berne à l'instar des législatives de 2017 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections législatives atteignait 57,36% au deuxième round, 6 points de plus qu'au premier tour. Les populations des communes de grandes tailles votent la plupart du temps moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'aggraver pour le second tour des législatives ? A l'occasion des législatives de 2017, sur les 1468 inscrits sur les listes électorales à Nages-et-Solorgues, 58,65% étaient allés voter au premier tour. La participation était de 50,61% au round deux.

Grâce à 29,48% des voix, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Nages-et-Solorgues le 12 juin dernier lors du 1er round de l'élection législative. La candidature Rassemblement National décroche 24,6% des votes. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoit 23,24% des suffrages. Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La Nupes menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés.

Le bloc de gauche partait avec un potentiel théorique de 23,75% à Nages-et-Solorgues avant ces élections légilsatives. Un chiffre correspondant à l'addition des votes de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Les électeurs de Nages-et-Solorgues ont pourtant concédé 23,24% de leurs votes à la Nouvelle union populaire écologique et sociale, pour l'étape initiale de l'élection législative. Ce qui avait tout de même offert la troisième place à la Nupes.

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à Nages-et-Solorgues. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrive en première position chez les 1637 citoyens inscrits dans la 2ème circonscription du Gard résidant à Nages-et-Solorgues. La participation parmi les habitants enregistrés dans les listes électorales dans la commune pour la 2ème circonscription du Gard atteint 54%, ce qui représente 891 votants. Ces données ne traduisent toutefois pas la totalité des votes au niveau de la 2ème circonscription du Gard : 34 autres communes participent en effet au résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale. Yvan Lachaud a enregistré 29% des votes. Nicolas Meizonnet (Rassemblement National) et Coralie Ghirardi (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent avec respectivement 25% et 23% des voix.

Comme partout dans le pays, les 1 866 électeurs de Nages-et-Solorgues ( Gard ) seront incités à contribuer aux élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Pour quel prétendant voteront-ils ? A l'occasion de la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait décroché 29% des suffrages au premier tour à Nages-et-Solorgues, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-députée européenne et l'ancien ministre délégué du gouvernement Jospin avaient obtenu 24% et 16% des voix. Le choix des habitants de Nages-et-Solorgues était resté égal au second tour au profit d'Emmanuel Macron (55% des suffrages), abandonnant ainsi à Marine Le Pen 45% des votes. Les électeurs de cette ville se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ?