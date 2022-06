Résultat de la législative à Nages-et-Solorgues : en direct

12/06/22 17:18

Comme partout dans le pays, les 1 866 électeurs de Nages-et-Solorgues ( Gard ) seront incités à contribuer aux élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Pour quel prétendant voteront-ils ? A l'occasion de la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait décroché 29% des suffrages au premier tour à Nages-et-Solorgues, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-députée européenne et l'ancien ministre délégué du gouvernement Jospin avaient obtenu 24% et 16% des voix. Le choix des habitants de Nages-et-Solorgues était resté égal au second tour au profit d'Emmanuel Macron (55% des suffrages), abandonnant ainsi à Marine Le Pen 45% des votes. Les électeurs de cette ville se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ?