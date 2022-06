Résultat de la législative à Pignans : en direct

12/06/22 10:55

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Pignans sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 10:54 - Les isloirs ferment à 18 heures à Pignans Les paramètres de ces élections législatives à Pignans sont limpides : la ville ne couvre qu'une seule circonscription où sont en lice 9 candidats. Un niveau comparable à celui des autres circonscriptions du pays. Les votants ont jusqu'à 18 heures ce soir pour pénétrer dans l'isoloir. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour diminuer la part d'inscrits absents à la fin du scrutin.

Résultat des élections législatives 2022 à Pignans

Les élections législatives 2022 auront lieu à Pignans comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription du Var

Tête de liste Liste Sereine Mauborgne Ensemble ! (Majorité présidentielle) Sabrina Ribeiro Teixeira Ecologistes Sabine Cristofani-Viglione Nouvelle union populaire écologique et sociale Marie-Christine Hamel Les Républicains Pascale Morel Divers extrême gauche Valérie Terrazzoni Ecologistes Chantal Sarrut Ecologistes Éric Zemmour Reconquête ! Philippe Lottiaux Rassemblement National

Législatives 2022 à Pignans : les enjeux

A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait décroché 35,8% des voix au premier tour à Pignans. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 19,9% et 16,6% des suffrages. Le choix des électeurs de Pignans était resté inchangé au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (62,9% des voix). Emmanuel Macron avait dû se contenter de 37,1% des votes. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour en avril dernier. Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les inscrits sur les listes électorales domiciliés à Pignans (83) seront invités à contribuer à l'élection de leur député comme partout en France.