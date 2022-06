En direct

19:39 - Qui vont choisir les électeurs de gauche à Ramatuelle ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de la gauche sera une des énigmes de ces élections législatives 2022, à Ramatuelle comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 8,92% des suffrages le dimanche 10 avril dans la cité. Les conversions des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à regarder de près ce soir dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 4,42% et 0,71% au premier tour de la présidentielle. Soit un point de départ de 14,05% pour la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives à Ramatuelle.

16:30 - Les enquêtes d'opinion, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Ramatuelle ? Les indications nationales des dernières semaines auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Ramatuelle. Mais on ne pourra faire abstraction des particularités locales. La majorité a baissé très près du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages avant la trêve (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Or à Ramatuelle, Emmanuel Macron figurait à la tête du vote de l'élection présidentielle 2022 avec 32,04% des voix, devant Marine Le Pen à 24,47%. Suivaient, avec 13,73%, Éric Zemmour et enfin, à 8,92%, Jean-Luc Mélenchon. Dans l'ensemble du pays, c'est un score de 27,85% des votants qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

14:30 - Quelle influence aura la participation sur les résultats des législatives à Ramatuelle ? L'un des facteurs principaux de ces élections législatives 2022 sera indiscutablement le taux de participation à Ramatuelle. La perte de pouvoir d'achat, cumulée avec les inquiétudes provoquées par le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie, sont susceptibles d'éloigner les habitants de Ramatuelle des urnes. Lors du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 26,31% au sein de la ville, contre une abstention de 26,38% au premier tour. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - Un nouveau record d'abstention peut-il être battu à Ramatuelle aux législatives ? Les législatives mobilisant toujours moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. Comment ont voté habituellement les citoyens de cette commune lors des dernières élections ? Lors des élections législatives de 2017, le pourcentage de participation s'était hissé à 43,17% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Ramatuelle. La participation était de 40,27% au deuxième round.