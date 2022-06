Résultat de la législative à Rumilly : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Rumilly dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 17:13

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Rumilly sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:13 - À Rumilly, des sondages aussi convaincants ? À Rumilly, Marine Le Pen accostait en tête de la dernière présidentielle avec 26,11% des voix au premier round, devant Emmanuel Macron à 25,57%. Arrivaient ensuite, avec 21,29%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 7,15%, Éric Zemmour. Les indications nationales des derniers jours infléchiront probablement la situation et donc le résultat des législatives dans la ville au 1er tour. Or l'alliance LREM-Ensemble est tombée très près de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête. Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%. 14:30 - Suivant les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera la participation aux législatives à Rumilly ? Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Rumilly ? Les incertitudes liées à une résurgence de la pandémie de coronavirus seraient notamment en mesure de relativiser l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Rumilly. Il y a deux mois, pour le second tour de l'élection présidentielle, parmi les 9 979 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 31,3% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 27,72% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour. 11:30 - À Rumilly, le score de la participation aux législatives 2022 sera un élément fort L'étude des résultats des dernières consultations politiques est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération. Il y a cinq ans, lors des législatives, 67,05% des personnes en âge de participer à une élection à Rumilly avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. L'abstention était de 59,0% pour le second tour. Plus de la moitié des votants ne se sont pas déplacés pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : le pourcentage d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les législatives à Rumilly C'est donc parti pour ces élections législatives ! À Rumilly, il y a encore de la marge pour faire son choix parmi les 10 candidats qui s'affrontent pour devenir député. Les 9979 habitants de Rumilly ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 8 bureaux de vote de la ville pour glisser leur bulletin dans l'urne.

Résultat des élections législatives 2022 à Rumilly

Les élections législatives 2022 auront lieu à Rumilly comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Haute-Savoie

Tête de liste Liste Anne-Sophie Bata Ecologistes Franck Buhler Droite souverainiste Daniel Salem Chiad Divers Aurélia Patty Gomila Les Républicains Anne-Valérie Duval Nouvelle union populaire écologique et sociale Jacques Mattei Divers extrême gauche William Girard-Desprolet Régionaliste Guillaume Jambard Reconquête ! Didier Jouffrey Rassemblement National Véronique Riotton Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Législatives 2022 à Rumilly : les enjeux

A l'occasion de la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait récolté 26.1% des votes au premier tour à Rumilly. La candidate d'extrême-droite avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25.6% et 21.3% des suffrages. Et alors renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour grâce à 53.7% des voix face à Marine Le Pen (46.3%). En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN seront-ils à même de s'approprier un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ? Quel sera le résultat des élections législatives à Rumilly (74) ? Elles se dérouleront très exactement les 12 et 19 juin prochains.