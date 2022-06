Résultat de la législative à Saint-Tropez : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Saint-Tropez dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 11:02

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Tropez sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:02 - Les infos clés des législatives à Saint-Tropez 9 candidats sont en lice dans l'unique circonscription de Saint-Tropez ce 12 juin 2022, pour le premier tour des élections législatives 2022. Un nombre de candidatures dans la moyenne des autres circonscriptions (10 candidatures habituellement). Et les 4147 votants de la cité auront jusqu'à 18 heures pour rejoindre les 6 bureaux de vote et se prononcer pour ce 1er tour de piste.

Résultat des élections législatives 2022 à Saint-Tropez

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Tropez comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription du Var

Tête de liste Liste Sereine Mauborgne Ensemble ! (Majorité présidentielle) Sabrina Ribeiro Teixeira Ecologistes Sabine Cristofani-Viglione Nouvelle union populaire écologique et sociale Marie-Christine Hamel Les Républicains Pascale Morel Divers extrême gauche Valérie Terrazzoni Ecologistes Chantal Sarrut Ecologistes Éric Zemmour Reconquête ! Philippe Lottiaux Rassemblement National

Législatives 2022 à Saint-Tropez : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens habitant à Saint-Tropez (83990) seront amenés à contribuer à l'élection de leur député comme tous les Français. Durant la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 31,1% des voix au premier tour à Saint-Tropez. Celui qui a renouvelé son bail de location à l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Éric Zemmour, qui avaient respectivement obtenu 24,1% et 22,4% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Saint-Tropez avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui accordant 51,7% des votes, cédant donc à Marine Le Pen 48,3% des suffrages. Le président nouvellement réélu sera-t-il capable d'acquérir une majorité de l'hémicycle au vu des votes qu'il a obtenus dans cette ville dès le premier tour de la présidentielle ?