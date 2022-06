Résultat de la législative à Sales : 2e tour en direct

19/06/22 14:21

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Sales sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Sales. En direct 14:20 - Deuxième tour des législatives à Sales ce 19 juin ! Si vous êtes toujours incertain concernant les impétrants finalistes de ce second épisode dans la seule circonscription de Sales, pas de stress. Les 2 bureaux de vote ne seront fermés qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole.

Résultats des législatives 2022 à Sales - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Sales aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Haute-Savoie

Tête de liste Liste Anne-Valérie Duval Nouvelle union populaire écologique et sociale Véronique Riotton Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Sales - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Sales

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription de la Haute-Savoie

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Sales Véronique Riotton (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 36,35% 31,60% Anne-Valérie Duval (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,85% 21,11% Didier Jouffrey Rassemblement National 16,21% 25,47% Aurélia Patty Gomila Les Républicains 13,07% 9,55% Guillaume Jambard Reconquête ! 4,48% 5,19% William Girard-Desprolet Régionaliste 1,84% 2,36% Anne-Sophie Bata Ecologistes 1,82% 1,06% Franck Buhler Droite souverainiste 0,96% 1,89% Jacques Mattei Divers extrême gauche 0,72% 1,30% Daniel Salem Chiad Divers 0,70% 0,47% Participation au scrutin Circonscription Sales Taux de participation 48,83% 50,58% Taux d'abstention 51,17% 49,42% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,39% 1,16% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47% 0,81% Nombre de votants 53 254 865

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative à Sales. Véronique Riotton a réuni 32% des voix dans la commune. En 2e place, Didier Jouffrey (Rassemblement National) décroche 25% des voix. Quant à elle, Anne-Valérie Duval (Nouvelle union populaire écologique et sociale) glane 21% des votes. Le taux de participation s'établit à 51% des citoyens autorisés à fréquenter les isoloirs dans la commune au niveau de la 1ère circonscription de la Haute-Savoie, ce qui représente 865 votants. L'issue définitive de l'élection législative au niveau de cette circonscription législative découlera des choix des électeurs des 40 autres communes qui lui sont rattachées.

Législatives 2022 à Sales : les enjeux

Les habitants de Sales (74150) reprendront la direction des bureaux de vote en 2022. Ils devront participer aux législatives 2022 qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 29% des votes au premier tour à Sales. Celui qui fut ministre de l'Economie de François Hollande avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 27% et 15% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Sales avec 54% des voix, cédant ainsi à Marine Le Pen 46% des voix. Les électeurs de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ?