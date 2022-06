Résultat de la législative à Sillingy : en direct

12/06/22 11:16

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Sillingy sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:16 - Les données clés des législatives 2022 à Sillingy Pour ces législatives à Sillingy, les 5 bureaux de vote (de Bureau de Vote 1 à Bureau de Vote 5) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 18 heures, pour entamer le dépouillement. Ce sont 10 candidats qui s'opposent dans l'unique circonscription couvrant la ville.

Résultat des élections législatives 2022 à Sillingy

Les élections législatives 2022 auront lieu à Sillingy comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Haute-Savoie

Tête de liste Liste Anne-Sophie Bata Ecologistes Franck Buhler Droite souverainiste Daniel Salem Chiad Divers Aurélia Patty Gomila Les Républicains Anne-Valérie Duval Nouvelle union populaire écologique et sociale Jacques Mattei Divers extrême gauche William Girard-Desprolet Régionaliste Guillaume Jambard Reconquête ! Didier Jouffrey Rassemblement National Véronique Riotton Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Législatives 2022 à Sillingy : les enjeux

Les électeurs de Sillingy (74330) prendront à nouveau le chemin des isoloirs en 2022. Ils seront appelés à participer aux législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 31,5% des votes au premier tour à Sillingy. Celui qui a signé un second bail de location à l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25,4% et 14,2% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Sillingy gratifié de 57,6% des suffrages, abandonnant ainsi à Marine Le Pen 42,4% des votes. Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président de la République pourra-t-il se reposer sur cette commune pour acquérir une majorité des députés de l'Assemblée nationale ?