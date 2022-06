En direct

19:47 - Quel résultat à Taradeau pour le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 11,66% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 2 bureaux de vote de Taradeau en avril. Et c'est encore sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 2,87% et 1,04% au premier tour de l'élection présidentielle. La Nupes peut donc espérer un total théorique de 15,57% à Taradeau pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Taradeau ? Lors de la dernière présidentielle, à Taradeau, Marine Le Pen avait terminé en tête avec 34,81% des voix, devant Emmanuel Macron à 21,58%. Arrivaient ensuite Éric Zemmour, troisième à 15,32% et Jean-Luc Mélenchon à 11,66%. Mais dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron achevait ce premier tour avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les mouvements nationaux des dernières semaines chambouleront peut-être ce décor et donc le résultat des législatives dans la commune ce dimanche, même si on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à arriver à un petit point avant la trêve, avec un Rassemblement national troisième, sous les 20%.

14:30 - Le chiffre clé de ces législatives 2022 à Taradeau reste l'abstention Le taux d'abstention sera à n'en pas douter l'un des facteurs décisifs de ce scrutin législatif 2022 à Taradeau. La baisse du pouvoir d'achat est de nature à priver les urnes de leurs citoyens à Taradeau. Il y a 2 mois, au second tour de la dernière présidentielle, 80,65% des électeurs dans la ville avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 80,98% au premier tour, ce qui représentait 1 171 personnes. Pour comparer, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à Taradeau aux législatives ? Les élections législatives mobilisent toujours moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, le taux d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. Comment votent d'habitude les électeurs de cette ville ? En 2017, au moment des élections législatives, 49,01% des personnes habilitées à participer à une élection à Taradeau s'étaient rendues aux urnes au premier tour, contre une participation de 43,02% pour le round deux.