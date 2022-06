Résultat des législatives à Thiant - Election 2022 (59224) [PUBLIE]

12/06/22 23:04

Résultat des législatives 2022 à Thiant

Le résultat des élections législatives 2022 à Thiant est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Nord

Résultat de la législative dans la 19ème circonscription du Nord

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative 2022 à Thiant. À Thiant, les 2144 électeurs votant dans la 19ème circonscription du Nord se sont prononcés pour la candidature Rassemblement National. Ces chiffres ne représentent cependant pas l'entièreté des votes au niveau de la 19ème circonscription du Nord : 35 autres communes contribuent également au résultat de la législative dans cette circonscription législative. Le taux d'abstention parmi les habitants habilités à fréquenter les bureaux de vote au sein de la commune au niveau de la 19ème circonscription du Nord s'élève à 60%. Dans la localité, Sébastien Chenu a raflé 45% des suffrages. Il précède Patrick Soloch (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Emmanuel Cherrier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui décrochent 28% et 15% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Thiant Sébastien Chenu Rassemblement National 44,36% 44,74% Patrick Soloch Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,63% 28,27% Emmanuel Cherrier Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,55% 15,30% Bruno Raczkiewicz Union des Démocrates et des Indépendants 3,32% 3,62% Vincent Duquenne Ecologistes 2,92% 2,92% Christine Troia Reconquête ! 2,44% 2,34% Cécile Bourlet Divers extrême gauche 2,02% 2,10% Djemi Drici Divers centre 1,76% 0,70% Participation au scrutin Circonscription Thiant Taux de participation 42,29% 40,30% Taux d'abstention 57,71% 59,70% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,44% 0,58% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64% 0,35% Nombre de votants 33 981 864

Législatives 2022 à Thiant : les enjeux

Les citoyens de Thiant (Nord) prendront à nouveau la direction des bureaux de vote en 2022 : ils seront appelés à participer à l'élection des membres de l'hémicycle qui se tiendra les 12 et 19 juin 2022. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour en avril dernier. Au moment de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 42,3% des votes au premier tour à Thiant, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice et le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 18,6% et 15,7% des voix. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Thiant avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui accordant 65,2% des voix. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 34,8% des votes.