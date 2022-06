Résultat des législatives à Vauvert - Election 2022 (30600) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Vauvert

Le résultat des élections législatives 2022 à Vauvert est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Gard

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription du Gard

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative à Vauvert. Les électeurs des 34 autres communes rattachées à la 2ème circonscription du Gard voteront-ils comme ceux de Vauvert ? Le taux de participation parmi les citoyens autorisés à fréquenter les urnes dans la commune pour cette circonscription législative atteint 45%, ce qui représente 4 113 votants. Nicolas Meizonnet a effectivement réuni 47% des suffrages dans l'agglomération. Coralie Ghirardi (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Yvan Lachaud (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) reçoivent 22% et 18% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Vauvert Nicolas Meizonnet Rassemblement National - 47,07% Coralie Ghirardi Nouvelle union populaire écologique et sociale - 22,40% Yvan Lachaud Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 17,73% Frédéric Touzellier Les Républicains - 4,27% Anthony Leroy Reconquête ! - 3,01% Pierre-Jean Sevilla Ecologistes - 1,61% Zakaria Moukite Ecologistes - 1,29% Geneviève Bourrely Droite souverainiste - 1,04% Stéphane Manson Divers extrême gauche - 0,99% Julien Voiron Divers - 0,57% Participation au scrutin Circonscription Vauvert Taux de participation - 45,44% Taux d'abstention - 54,56% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 1,43% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 0,68% Nombre de votants - 4 113

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Vauvert sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:53 - Quel résultat aux législatives de Vauvert pour les Insoumis et leurs alliés ? Un des paramètres clés de ces législatives, en France comme à Vauvert, reste le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier avait atteint 22,98% des suffrages lors de la présidentielle dans la ville. Les reports des suffrages écologistes et socialistes sont aussi à regarder de près ce dimanche dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 2,25% et 1,54% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche part donc avec un potentiel théorique de 26,77% à Vauvert pour ce premier tour des législatives. 16:30 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Vauvert ? Le résultat de l'élection présidentielle 2022 au premier tour, à Vauvert, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 36,09% des suffrages. En seconde position, se trouvait Jean-Luc Mélenchon à 22,98%, puis Emmanuel Macron à 17,48% et Éric Zemmour à 7,98%. Le président-candidat atteignait en revanche près de 28% des votes en France, contre 23,15% pour la candidate du FN et 21,95% pour le leader de LFI. Les tendances nationales des ultimes semaines viendront peut-être infléchir ce paysage et donc le résultat des législatives à Vauvert dimanche. Et pour rappel, la coalition LFI-PS-EELV a tutoyé la majorité dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Pendant ce temps, le RN n'a cessé de s'approcher des 20%. 14:30 - À Vauvert, quel sera l'impact de l'abstention sur les résultats des élections législatives 2022 ? À Vauvert, l'une des clés de ce scrutin législatif 2022 sera sans aucun doute l'étendue de l'abstention. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée en avril. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 73,15% au sein de la commune, contre un taux de participation de 74,9% au premier tour, ce qui représentait 6 772 personnes. Le conflit ukrainien serait notamment capable de détourner l'attention des citoyens de Vauvert de leur devoir civique. 11:30 - L'abstention aux élections législatives à Vauvert peut-elle faire pire qu'en 2017 ? L'étude des résultats des dernières élections permet de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, le taux de participation avait représenté 49,64% au premier tour dans la commune à Vauvert, à comparer avec un taux de participation de 51,69% au deuxième tour. Les législatives mobilisent souvent beaucoup moins que le scrutin présidentiel. Cette année fera-t-elle exception ? Pour mémoire, à l'échelle du pays en 2017, le taux de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, c’était moins qu’en 2012. 09:30 - Les législatives 2022 s'achèvent à 18 heures à Vauvert Ces élections législatives sont donc lancées ! À Vauvert, il reste encore du temps pour se prononcer sur les 10 candidats qui ont postulé pour devenir député (soit à peu près autant que dans le reste du pays en moyenne). Les 9041 habitants de Vauvert ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 10 bureaux de vote de la ville pour participer au scrutin.

Législatives 2022 à Vauvert : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 36.1% des voix au premier tour à Vauvert, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ex-député européen et le chef de l'Etat de nouveau en fonction avaient obtenu 23.0% et 17.5% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de Vauvert avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui confiant 57.8% des suffrages, abandonnant donc à Emmanuel Macron 42.2% des suffrages. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour en avril dernier. Comme partout dans l'Hexagone, les votants de Vauvert (Gard) seront amenés à participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale les 12 et 19 juin 2022.