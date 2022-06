Résultat de la législative à Vergèze : en direct

12/06/22 11:23

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Vergèze sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:23 - A quelle heure a lieu l'épilogue des législatives à Vergèze ? 10 candidats sont sur la ligne de départ dans l'unique circonscription de Vergèze ce 12 juin 2022, pour le 1er round de l'élection législative 2022. Un nombre de candidatures proportionnel à celui du reste du pays. Et les 4283 citoyens de la cité auront jusqu'à 18 heures pour rejoindre les 4 bureaux de vote et décider qui reste dans la course à l'issue de ce 1er tour.

Résultat des élections législatives 2022 à Vergèze

Les élections législatives 2022 auront lieu à Vergèze comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription du Gard

Tête de liste Liste Coralie Ghirardi Nouvelle union populaire écologique et sociale Yvan Lachaud Ensemble ! (Majorité présidentielle) Geneviève Bourrely Droite souverainiste Stéphane Manson Divers extrême gauche Frédéric Touzellier Les Républicains Julien Voiron Divers Nicolas Meizonnet Rassemblement National Zakaria Moukite Ecologistes Anthony Leroy Reconquête ! Pierre-Jean Sevilla Ecologistes

Législatives 2022 à Vergèze : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les 5 318 habitants de Vergèze (Gard) seront incités à participer à l'élection des membres de l'hémicycle les 12 et 19 juin 2022. Vers quel prétendant se tourneront-ils ? A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 30% des voix au premier tour à Vergèze, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ancien troisième homme de la dernière présidentielle et le chef de l'Etat de nouveau en fonction avaient obtenu 22% et 21% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Vergèze grâce à 55% des suffrages. Emmanuel Macron avait rassemblé 45% des voix. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette agglomération où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour il y a deux mois.