Résultat des législatives à Veyrier-du-Lac - Election 2022 (74290) [PUBLIE]

14/06/22 15:54

Résultat des législatives 2022 à Veyrier-du-Lac

Le résultat des élections législatives 2022 à Veyrier-du-Lac est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Haute-Savoie

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Haute-Savoie

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Veyrier-du-Lac Véronique Riotton (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 36,35% 52,46% Anne-Valérie Duval (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,85% 10,90% Didier Jouffrey Rassemblement National 16,21% 5,60% Aurélia Patty Gomila Les Républicains 13,07% 21,71% Guillaume Jambard Reconquête ! 4,48% 6,78% William Girard-Desprolet Régionaliste 1,84% 0,79% Anne-Sophie Bata Ecologistes 1,82% 1,47% Franck Buhler Droite souverainiste 0,96% 0,00% Jacques Mattei Divers extrême gauche 0,72% 0,20% Daniel Salem Chiad Divers 0,70% 0,10% Participation au scrutin Circonscription Veyrier-du-Lac Taux de participation 48,83% 51,83% Taux d'abstention 51,17% 48,17% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,39% 1,16% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47% 0,29% Nombre de votants 53 254 1 033

Le résultat de l'élection législative à Veyrier-du-Lac a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. La représentante Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche la première position chez les 1993 électeurs de la 1ère circonscription de la Haute-Savoie et demeurant à Veyrier-du-Lac. Cependant, le résultat de la législative dans cette circonscription électorale peut encore basculer si les électeurs des 40 autres communes qui la composent font des choix différents de ceux de Veyrier-du-Lac. Véronique Riotton a recueilli 52% des voix à l'échelle de la ville. Elle arrive devant Aurélia Patty Gomila (Les Républicains) et Anne-Valérie Duval (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui récupèrent respectivement 22% et 11% des voix. Le taux de participation atteint 52% des habitants figurant sur les registres électoraux dans la commune à l'échelle de la 1ère circonscription de la Haute-Savoie.

Législatives 2022 à Veyrier-du-Lac : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs résidant à Veyrier-du-Lac seront invités à participer aux législatives 2022 comme tous les Français. Pour quel prétendant pencheront-ils ? Le président nouvellement réélu sera-t-il en mesure de remporter une majorité des députés de l'hémicycle au regard des votes qu'il a obtenus dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ? Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 46% des suffrages au premier tour à Veyrier-du-Lac, devant Valérie Pécresse et Éric Zemmour. Valérie Pécresse et Éric Zemmour avaient obtenu 13% et 12% des votes. Le choix des habitants de Veyrier-du-Lac était resté inchangé au second tour au profit d'Emmanuel Macron (78% des voix). Marine Le Pen avait dû se contenter de 22% des votes.