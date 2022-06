En direct

18:49 - Quel résultat aux législatives de Vidauban pour les Insoumis et leurs alliés ? Une des clés de ces élections législatives, en France comme à Vidauban, reste le résultat de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat LFI avait obtenu 13,96% des suffrages lors de la présidentielle dans la ville. On peut encore y ajouter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 2,35% et 0,76% au premier tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés part donc avec un potentiel de voix de 17,07% à Vidauban pour ces légilsatives.

16:30 - Les études sondagières, un indicateur pour le résultat des législatives 2022 à Vidauban ? Les dynamiques nationales des dernières heures auront sans doute une résonnance à Vidauban dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rabougrir dans les intentions de vote jusqu'à atteindre 1 minuscule point avant la trêve, devant un Rassemblement national troisième, proche des 20%. Lors du dernier scrutin, à Vidauban, Marine Le Pen avait fini la course en première position de la présidentielle avec 40,89% des voix, devant Emmanuel Macron à 18,55%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon avec 13,96% et Éric Zemmour, quatrième à 12,15%. Un résultat à mettre en perspective avec ce qui s'est passé à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron devant à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

14:30 - La participation est attendue autant que les résultats aux élections législatives 2022 à Vidauban L'abstention constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022 à Vidauban. La hausse généralisée des prix qui alourdit les finances des Français est de nature à avoir un impact sur les décisions que prendront les habitants de Vidauban. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 8 856 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 26,78% étaient restées chez elles, contre une abstention de 27,51% au premier tour. En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.

11:30 - À Vidauban, le score de l'abstention aux élections législatives sera un élément essentiel Au fil des dernières années, les 12 317 habitants de cette agglomération ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. En 2017, au moment des législatives, 58,71% des inscrits sur les listes électorales de Vidauban avaient déserté les urnes au premier tour, contre un taux d'abstention de 55,81% au deuxième tour. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Pour rappel, à l'échelle nationale en 2017, la participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour.