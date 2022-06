Résultat de la législative à Villaz : 2e tour en direct

En direct

18:11 - La Nouvelle union populaire était arrivée sur la 3e marche à Villaz il y a 7 jours Le nombre de votants du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon reste un des paramètres de ces élections législatives 2022 en France. Cet électorat représentait 22,94% des suffrages dans la commune lors du premier tour. Ce score est toutefois à évaluer au regard des votes insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de la présidentielle. Or à Villaz, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 14,09%, 11,1%, 1,68% et 1,36% il y a deux mois. Voilà qui donnait une réserve de voix de 28,23% à gauche de l'échiquier.

15:30 - À Villaz, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) plébiscitée La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a collecté 32,36% des votes pour le premier round des législatives dimanche 12 juin. Les candidats Les Républicains et Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoivent 23,84% et 22,94% des voix. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national devrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les Républicains conserveraient entre 40 et 65 députés.

13:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des législatives à Villaz ? Au cours des précédents scrutins, les 3513 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 82,1% au niveau de la commune, à comparer avec un taux de participation de 85,73% au premier tour, soit 2264 personnes. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Dimanche dernier, 55,47% des personnes aptes à participer à une élection à Villaz s'étaient rendues dans l'isoloir.