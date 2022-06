Résultat des législatives à Villaz - Election 2022 (74370) [PUBLIE]

12/06/22 23:13

Résultat des législatives 2022 à Villaz

Le résultat des élections législatives 2022 à Villaz est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Haute-Savoie

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Haute-Savoie

Le ministère de l'Intérieur a officiellement proclamé le résultat du premier round de l'élection législative à Villaz. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche la première position chez les citoyens de la 1ère circonscription de la Haute-Savoie résidant à Villaz. Véronique Riotton a rassemblé 32% des voix. Elle arrive devant Aurélia Patty Gomila (Les Républicains) et Anne-Valérie Duval (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui captent respectivement 24% et 23% des suffrages. Ces données ne traduisent cependant pas la réalité des suffrages au niveau de la 1ère circonscription de la Haute-Savoie, 40 autres communes contribuant aussi au résultat de la législative dans cette circonscription. Le taux de participation atteint 55% des électeurs enregistrés dans les registres électoraux dans la commune à l'échelle de la 1ère circonscription de la Haute-Savoie (soit 1 184 non-votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Villaz Véronique Riotton Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 32,36% Aurélia Patty Gomila Les Républicains - 23,84% Anne-Valérie Duval Nouvelle union populaire écologique et sociale - 22,94% Didier Jouffrey Rassemblement National - 12,40% Guillaume Jambard Reconquête ! - 4,16% William Girard-Desprolet Régionaliste - 2,15% Anne-Sophie Bata Ecologistes - 1,25% Jacques Mattei Divers extrême gauche - 0,55% Daniel Salem Chiad Divers - 0,35% Franck Buhler Droite souverainiste - 0,00% Participation au scrutin Circonscription Villaz Taux de participation - 55,47% Taux d'abstention - 44,53% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 1,76% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 0,41% Nombre de votants - 1 475

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Villaz sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:29 - Quel résultat à Villaz pour la Nupes de Jean-Luc Mélenchon ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 14,09% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Villaz le dimanche 10 avril. Et c'est sans compter les votes socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 11,1% et 1,68% au premier tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc potentiellement viser 26,87% à Villaz pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Villaz ? À Villaz, Emmanuel Macron terminait en pôle position de la dernière présidentielle avec 34,35% des voix au premier tour, devant Marine Le Pen à 17,9%. Arrivaient ensuite, avec 14,09%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 11,1%, Yannick Jadot. Dans l'ensemble du pays, c'est un résultat de un peu moins de 28% des suffrages qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les mouvements nationaux des derniers jours boulverseront probablement cette donne lors des législatives dans la commune dimanche. Or la majorité LREM-Ensemble est tombé à un cheveu de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant la fin de campagne (28% contre 27% dans le dernier sondage Ipsos). Le Rassemblement national, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%. 14:30 - Quel impact aura l'abstention sur les résultats des élections législatives 2022 à Villaz ? À Villaz, la participation constituera immanquablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022. La guerre en Ukraine serait notamment capable de détourner l'attention des citoyens de Villaz (74370) du vote. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 17,9% des votants de la commune, contre une abstention de 14,27% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour. 11:30 - À Villaz, le score de l'abstention à l'occasion des législatives sera un élément décisif Comment ont voté d'habitude les habitants de cette commune lors des scrutins antérieurs ? A l'occasion des dernières élections législatives, le taux de participation s'était élevé à 56,42% au premier tour dans la commune à Villaz, contre un taux de participation de 48,67% pour le second round. Le premier tour d'élection de ce 12 juin affichera-t-il une participation en berne à l'image des législatives de 2017 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - On peut glisser son bulletin dans l'urne jusqu'à 18 heures à Villaz pour ces législatives La commune de Villaz ne couvre qu'une seule circonscription législative, ce qui devrait faciliter la vie des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour prendre part au scrutin. 10 candidats sont en lice pour cette élection législative à Villaz soit autant en moyenne que dans les autres circonscriptions. Découvrez tous les résultats à compter de 20 heures ci-dessus.

Législatives 2022 à Villaz : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens résidant à Villaz (74370) seront amenés à contribuer aux résultats des élections législatives comme l'ensemble des Français. Lors de la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait récolté 34% des votes au premier tour à Villaz, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste de la présidentielle de 2022 et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 18% et 14% des votes. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Villaz avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui confiant 69% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 31% des voix. Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président des Français pourra-t-il s'en remettre à cette ville pour remporter une majorité des députés de l'Assemblée nationale ?