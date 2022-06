En direct

18:59 - Quel résultat aux législatives du Lavandou pour le bloc de gauche ? Les votants du Lavandou avaient apporté 9,68% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour l'étape initiale de la présidentielle. Les conversions des votes d'EELV et du PS sont aussi à considérer ce soir dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 2,4% et 0,47% au 1er tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc espérer un total théorique de 12,55% au Lavandou pour ces élections légilsatives.

16:30 - Que disent les sondages des législatives 2022 pour Le Lavandou ? Marine Le Pen avait atteint la meilleure place lors du dernier rendez-vous présidentiel au Lavandou avec 30,29% des votes exprimés, au 1er round. Emmanuel Macron terminait deuxième à 27,02%, surclassant Éric Zemmour à 15,52% et Jean-Luc Mélenchon à 9,68%. Les indicateurs nationaux des ultimes semaines chambouleront probablement cette donne et donc le résultat des législatives dans la ville au 1er tour, même si on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Or la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à descendre à un petit point avant la trêve (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié dans la semaine), devant un Rassemblement national troisième, à près de 20%.

14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera l'abstention aux législatives au Lavandou ? Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives au Lavandou ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en avril dernier. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 73,76% au sein de la ville. Le taux de participation était de 73,66% au premier tour, ce qui représentait 4 106 personnes. La hausse généralisée des prix qui grève le budget des familles serait de nature à dépouiller les urnes de leurs citoyens au Lavandou (83980).

11:30 - Au Lavandou quels étaient les chiffres de la participation au Lavandou en 2017 ? Afin de comprendre davantage le vote des habitants de cette commune, il faut analyser les résultats des précédentes élections. Cinq ans plus tôt, durant les législatives, 60,35% des personnes en âge de voter au Lavandou avaient déserté les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 55,29% pour le deuxième round. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces élections législatives ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, déjà moins qu'en 2012.