18:50 - Du côté de la Nupes, les 15,47% de Jean-Luc Mélenchon au Luc convoités Dans les 8 bureaux de vote du Luc, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront peut être décisives ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le député de Marseille avait atteint 15,47% des suffrages en avril dernier. N'oublions pas non plus les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 2,44% et 1,12% au 1er tour de la présidentielle. Soit une réserve de voix de 3,56% à gauche de l'échiquier (et donc 19,03% en comptant le vote Mélenchon).

16:30 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 au Luc ? A la dernière élection, au Luc, Marine Le Pen figurait à la première position avec 38,62% des voix, devant Emmanuel Macron à 20,09%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon avec 15,47% et Éric Zemmour à 10,74%. Par contre dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron terminait ce premier tour avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les mouvements nationaux des dernières heures infléchiront probablement ce tableau et donc le résultat des législatives dans la cité ce dimanche. Or le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à atteindre 1 petit point ce vendredi soir (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), devant un Rassemblement national très proche, au-delà de 19%.

14:30 - Après la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives au Luc ? Au Luc, la participation sera l'une des clés de ces législatives 2022. La situation géopolitique actuelle est de nature à nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs du Luc. En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, 27,71% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient déserté les urnes, contre une abstention de 29,06% au premier tour. Pour comparer, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

11:30 - Au Luc, les chiffres de l'abstention lors des élections législatives 2022 seront un élément essentiel Les législatives mobilisent toujours moins que le scrutin présidentiel. Qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. Au fil des dernières années, les 11 119 habitants de cette agglomération ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, durant les législatives, sur les 7 257 personnes en âge de voter au Luc, 40,18% étaient allées voter au premier tour, contre un taux de participation de 36,78% au tour deux.