Résultat de la législative au Plan-de-la-Tour : en direct

12/06/22 19:20

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 du Plan-de-la-Tour sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:20 - Du côté de la gauche, les 11,47% de Jean-Luc Mélenchon au Plan-de-la-Tour observés Dans les 3 bureaux de vote du Plan-de-la-Tour, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le député de Marseille avait cumulé 11,47% des suffrages en avril dernier sur place. Les transferts des suffrages d'EELV et du PS sont aussi à observer ce soir dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,44% et 0,6% au 1er tour de la présidentielle. Soit un total espéré de 15,51% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés. 16:30 - Les enquêtes d'opinion, un indice aussi pour le résultat des législatives 2022 au Plan-de-la-Tour ? L'alliance LFI-PS-EELV s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Pendant ce temps, le Rassemblement national s'est rapproché des 20%. Ces dynamiques des ultimes semaines auront sans doute une résonnance au Plan-de-la-Tour ce dimanche. Mais impossible d'ignorer les spécificités locales. A la dernière élection, au Plan-de-la-Tour, Marine Le Pen remportait la tête du vote avec 30,97% des voix, devant Emmanuel Macron à 23,69%, puis Éric Zemmour, troisième avec 16,61% et Jean-Luc Mélenchon à 11,47%. 14:30 - D'après les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera l'abstention aux législatives au Plan-de-la-Tour ? Le taux de participation sera l'un des facteurs clés des législatives au Plan-de-la-Tour. La baisse du pouvoir d'achat cumulée avec les inquiétudes engendrées par la guerre en Ukraine, sont par exemple capables de faire le jeu de l'abstention au Plan-de-la-Tour. Au second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 25,36% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux d'abstention était de 24,56% au premier tour. En proportion, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record. 11:30 - La participation sera-t-elle en berne au Plan-de-la-Tour aux législatives 2022 ? Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette commune ? Il y a 5 ans, à l'occasion des législatives, le pourcentage d'abstention avait atteint 65,45% au premier tour des électeurs du Plan-de-la-Tour. Le taux d'abstention était de 62,03% pour le deuxième round. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections législatives ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, déjà moins qu'en 2012. 09:30 - On peut choisir jusqu'à 18 heures au Plan-de-la-Tour pour ces législatives L'élection se déroule depuis plusieurs heures au Plan-de-la-Tour et il reste encore du temps pour se rendre à l'isoloir puisque les bureaux de vote de la métropole seront ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 9 impétrants qui sont candidats dans la circonscription unique de la commune, un chiffre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions françaises.

Résultat des élections législatives 2022 au Plan-de-la-Tour

Les élections législatives 2022 auront lieu au Plan-de-la-Tour comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription du Var

Tête de liste Liste Sereine Mauborgne Ensemble ! (Majorité présidentielle) Sabrina Ribeiro Teixeira Ecologistes Sabine Cristofani-Viglione Nouvelle union populaire écologique et sociale Marie-Christine Hamel Les Républicains Pascale Morel Divers extrême gauche Valérie Terrazzoni Ecologistes Chantal Sarrut Ecologistes Éric Zemmour Reconquête ! Philippe Lottiaux Rassemblement National

Législatives 2022 au Plan-de-la-Tour : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives 2022 au Plan-de-la-Tour ? Elles s'enchaîneront très exactement les 12 et 19 juin 2022. Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 30,97% des votes au premier tour au Plan-de-la-Tour, devant Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Le fondateur de "La République En Marche" et Éric Zemmour avaient obtenu 23,69% et 16,61% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle du Plan-de-la-Tour grâce à 58,17% des suffrages. Emmanuel Macron avait obtenu 41,83% des voix. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour il y a deux mois.