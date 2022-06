Résultat des législatives au Thoronet - Election 2022 (83340) [PUBLIE]

Le résultat des élections législatives 2022 au Thoronet est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription du Var

Le résultat de la législative au Thoronet a été rendu public par le ministère de l'Intérieur. C'est la candidature Rassemblement National qui a encaissé le plus de voix parmi les 2034 habitants du Thoronet de la 4ème circonscription du Var. Philippe Lottiaux a engrangé 32% des votes. Sereine Mauborgne (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Sabine Cristofani-Viglione (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent avec 24% et 18% des votes. Reste à savoir si les habitants des 27 autres communes rattachées à cette circonscription législative feront les mêmes choix que ceux du Thoronet. Le taux d'abstention parmi les citoyens autorisés à voter au sein de la commune pour la 4ème circonscription du Var atteint 50% (soit 1 007 votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Le Thoronet Sereine Mauborgne Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,51% 23,58% Philippe Lottiaux Rassemblement National 24,74% 32,22% Éric Zemmour Reconquête ! 23,19% 14,74% Sabine Cristofani-Viglione Nouvelle union populaire écologique et sociale 12,87% 17,99% Marie-Christine Hamel Les Républicains 4,75% 3,86% Chantal Sarrut Ecologistes 2,33% 3,35% Sabrina Ribeiro Teixeira Ecologistes 1,58% 1,73% Valérie Terrazzoni Ecologistes 1,37% 1,83% Pascale Morel Divers extrême gauche 0,67% 0,71% Participation au scrutin Circonscription Le Thoronet Taux de participation 46,66% 49,51% Taux d'abstention 53,34% 50,49% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,95% 1,79% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,50% 0,50% Nombre de votants 52 442 1 007

Comme partout dans l'Hexagone, les électeurs du Thoronet seront amenés à participer aux élections législatives les 12 et 19 juin 2022. Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 37% des votes au premier tour au Thoronet. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 19% et 16% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle du Thoronet gratifiée de 63% des suffrages, cédant ainsi à Emmanuel Macron 37% des voix. Les citoyens de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ?