En direct

18:55 - Pour la gauche, les 16,03% de Mélenchon aux Arcs donnent de l'espoir Les habitants des Arcs avaient apporté 16,03% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour la 1re étape de la présidentielle. Et c'est sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 3,52% et 1,25% au premier tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc potentiellement atteindre 20,8% aux Arcs pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - Aux Arcs, des sondages tout aussi pertinents ? Lors de la dernière échéance, aux Arcs, Marine Le Pen se propulsait à la tête du vote au 1er round de l'élection présidentielle avec 34,36% des voix, devant Emmanuel Macron à 21,73%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon à 16,03% et Éric Zemmour, quatrième avec 11,02%. Un verdict à mettre en perspective avec ce qui a eu lieu dans l'ensemble du pays : un Emmanuel Macron en tête à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les dynamiques nationales des derniers jours viendront probablement remettre en question la situation et donc le résultat des législatives dans la ville ce dimanche. Pour rappel la coalition LFI-PS-EELV a tutoyé la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote vendredi soir (27% contre 28% selon le dernier sondage). Au même moment, le Rassemblement national de Marine Le Pen a dépassé les 19%.

14:30 - Les chiffres de la participation peuvent-ils surpasser ceux de la présidentielle aux Arcs ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives aux Arcs, qu'en sera-t-il de la participation ? L'inflation et ses répercussions sur la vie des foyers français seraient de nature à avoir un impact sur les décisions que prendront les habitants des Arcs (83460). A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 72,21% des électeurs inscrits dans la ville avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 72,62% au premier tour, soit 4 239 personnes. En comparaison, au niveau de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - Un record d'abstention peut-il impacter les résultats des législatives aux Arcs ? L'observation des derniers scrutins est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Il y a 5 ans, au moment des législatives, parmi les 5 486 personnes en âge de voter aux Arcs, 46,85% avaient pris part au scrutin au premier tour. Le taux de participation était de 41,41% pour le deuxième tour. Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Pour rappel, au niveau de la France en 2017, l'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour.