Résultat des législatives à la Remuée : l'élection 2024 en direct

Qui est sorti vainqueur de l'élection présidentielle à la Remuée en 2022 ?

L'inclinaison des habitants d'une commune transparait sans doute le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection du locataire de l'Elysée. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à la Remuée lors du premier tour de la présidentielle avec 33,8%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 29,69%. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 15,3% et 3,86% des suffrages. Et Marine Le Pen échouait aussi au second tour, avec 47,07% contre 52,93%.