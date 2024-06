18:42 - Progression fulgurante du Rassemblement national à Noyers-sur-Cher

Difficile de résumer clairement l'ensemble de ces données. Mais des tendances se distinguent… La progression du RN, qui s'élève déjà à 13 points à Noyers-sur-Cher entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera à près de 26% dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.