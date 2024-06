Résultat des législatives à Simard : l'élection 2024 en direct

17:23 - Quel était le résultat des européennes à Simard au début du mois ?

Le score de celui ou celle qui s'est imposé lors des dernières élections le 9 juin va résonner encore plus fort dans les têtes au moment de ce nouveau scrutin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella, s'est arrogée les européennes à Simard. Le mouvement attirait 47,06% des voix, soit 200 voix dans la ville, contre Valérie Hayer à 13,18% et Marion Maréchal à 7,53%.