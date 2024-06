Résultat des législatives à Cuvat : l'élection 2024 en direct

08:58 - Les horaires d'ouverture du bureau de vote de Cuvat

Des législatives anticipées se tiennent ce dimanche en France. Ce scrutin a pour but d'élire les 577 parlementaires de l'Assemblée législative élus pour cinq ans. Pour rappel, les élections législatives de 2022 suivaient l'élection présidentielle d'avril 2022, où Emmanuel Macron avait été réélu pour un second mandat devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Quelle union politique parviendra à se démarquer lors de ces élections législatives à Cuvat ? A noter que les horaires d’ouverture du bureau de vote de Cuvat sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. La diffusion des résultats à Cuvat commencera ici même dès 20 heures.