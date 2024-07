Résultat des législatives 2024 à Allonzier-la-Caille (74350) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les bulletins du Front populaire très suivis Combien d'électeurs voteront pour le Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et donné comme plus proche du RN par les instituts de sondage lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des votes glanés à l'échelle de l'Hexagone sont porteurs. Le matelas apparaît comme important : lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Allonzier-la-Caille, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 22,39% des votes dans la commune. Un score à compléter néanmoins avec les 23,69% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - Le Rassemblement national n'a pas progressé à Allonzier-la-Caille Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera la clé du scrutin à l'échelle locale pour ces législatives. Alors qu'on a vu un peu moins de 15 points gagnés par le RN à l'échelle de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Allonzier-la-Caille semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le mouvement n'a en effet pas gagné d'électeurs dans les bureaux de vote locaux. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui qui illustrent cette montée de l'extrême droite…

20:29 - Qu'avaient dit législatives en 2022 à Allonzier-la-Caille ? Le résultat du second tour des législatives 2024 à l'échelle locale sera ainsi analysé au prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Contrairement à l'expérience de 2022, le parti frontiste a cette fois une probabilité de conquérir la commune, mais aussi et surtout la circonscription. Le RN ne convainquait pas en revanche à Allonzier-la-Caille à l'époque, lors des élections des députés, avec 22,5% au premier tour, contre 25,89% pour Valérie Ferrarini (Ensemble !). Il en ira de même au second tour, les bureaux de vote voyant cette fois le binôme Les Républicains remporter le scrutin, avec 62,29%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 37,71%.

20:05 - Le résultat du RN déterminant au second tour Antoine Valentin (Union de l'extrême droite) a obtenu 38,51% des suffrages à Allonzier-la-Caille le 30 juin, lors du 1er round des élections législatives. En 2e position, Christelle Petex (Divers droite) recueillait 35,92%. De son côté, Gérard Vez (Union de la gauche) captait 22,39% des votants. Antoine Valentin était aussi en tête dans la 3ème circonscription de la Haute-Savoie dans son ensemble, avec cette fois 39,68%, devant Christelle Petex avec 32,37% et Gérard Vez avec 24,01%.

19:21 - Résultats à Allonzier-la-Caille : quels enseignements tirer des taux de participation ? À l'heure des résultats, que retenir de l'abstention de cette ville lors des derniers scrutins électoraux ? Le 30 juin dernier, le pourcentage d'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Allonzier-la-Caille a atteint 26,26%, en dessous de 19 points de celui des dernières élections européennes. Pendant le scrutin européen du mois de juin 2024, le pourcentage d'abstention atteignait effectivement 45,18% des inscrits sur les listes électorales d'Allonzier-la-Caille (74). L'abstention était de 51,68% il y a 5 ans. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle représentait 25,9% à midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour, plus qu'en 2022.

18:35 - La participation à Allonzier-la-Caille peut-elle baisser lors du 2e tour des législatives ? À Allonzier-la-Caille, la participation constitue l'une des clés du scrutin législatif 2024. Dimanche dernier, le taux d'abstention au premier tour des législatives 2024 à Allonzier-la-Caille était de 26,26%. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, 16,31% des personnes habilitées à participer à une élection dans la localité avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 20,79% au deuxième tour. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 55,35% au premier tour et 57,67% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Allonzier-la-Caille ? La perte de pouvoir d'achat cumulée avec les incertitudes provoquées par la guerre en Ukraine, seraient en mesure de pousser les citoyens d'Allonzier-la-Caille à ne pas rester chez eux.

17:29 - Analyse socio-économique d'Allonzier-la-Caille : perspectives électorales La composition démographique et la situation socio-économique d'Allonzier-la-Caille contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. La pyramide des âges peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la localité, 40% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 12,83% de plus de 60 ans. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (9,59%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 597 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (18,6%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,0%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (39,07%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Allonzier-la-Caille, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, de culture et d'entrepreneuriat.