Résultat de la législative à Aimargues : en direct

12/06/22 11:17

Bienvenue dans cette page spéciale où nous allons tenter de vivre ce premier volet des législatives à Aimargues, jusqu'à ce que le résultat soit révélé. On compte 10 candidats dans la seule circonscription de la ville (un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour se prononcer ce dimanche de 1er tour dans les 4 bureaux de vote de la commune.

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 41% des voix au premier tour à Aimargues. La fille de Jean-Marie Le Pen avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 18% et 18% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les votants d'Aimargues avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui confiant 64% des suffrages. Emmanuel Macron avait récupéré 36% des voix. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette agglomération, Marine Le Pen et le RN auront-ils la possibilité de rafler un fauteuil à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ? Comme partout dans le pays, les 5 734 habitants d'Aimargues ( Gard ) seront incités à participer à l'élection des membres de l'hémicycle les 12 et 19 juin 2022. Pour quel prétendant voteront-ils ?