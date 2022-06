Résultat de la législative à Aubord : 2e tour en direct

En direct

18:39 - La nuance Mélenchon était arrivée sur la 3e marche à Aubord il y a sept jours La coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés avait cumulé 16,43% des votes au 1er tour de la législative la semaine passée à Aubord. Mais ce score est toutefois à comparer avec les suffrages de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de l'élection présidentielle. Dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 14,97%, 3,6%, 1,94% et 1,8% il y a deux mois. Ce qui aboutissait à un potentiel de 22,31% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés dans la commune.

15:30 - Vers un succès électoral pour la candidature Rassemblement National à Aubord ? La candidature Rassemblement National a obtenu 39,04% des votes au soir du 1er round de la législative dimanche 12 juin. Elle a devancé les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui captent respectivement 21,79% et 16,43% des voix. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 députés.

13:30 - A l'annonce des résultats des législatives, quel sera l'abstention à Aubord ? Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis les années 1970 lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée au second round des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à midi et seulement 35,33% à 17 h. L'observation des résultats des dernières consultations politiques permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune. Il y a cinq ans, à l'occasion des législatives, le pourcentage de participation avait atteint 50,56% des électeurs d'Aubord au deuxième round, autrement dit seulement 908 votants avaient fait le déplacement jusqu'à leur bureau de vote.