Résultat de la législative à Bohain-en-Vermandois : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Bohain-en-Vermandois dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 19:23

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Bohain-en-Vermandois sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Bohain-en-Vermandois. En direct 17:42 - Le bloc LFI-PS-EELV a culminé sur la 1re marche la semaine passée à Bohain-en-Vermandois La coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait touché le seuil de la majorité la semaine passée si la législative. Mais ce premier résultat est néanmoins à analyser au regard des voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après l'élection présidentielle. Or sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 17,63%, 1,73%, 0,98% et 1,95% il y a deux mois. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" partait donc avec un potentiel théorique de 22,29% à Bohain-en-Vermandois pour ces légilsatives. 15:30 - Quel dénouement pour le deuxième tour des législatives à Bohain-en-Vermandois ? Dimanche 12 juin pour le 1er round, les habitants de Bohain-en-Vermandois ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a engrangé 62,01% des suffrages. Les candidats Rassemblement National et Les Républicains obtiennent respectivement 26,05% et 4,96% des suffrages. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. 13:30 - La participation sera scrutée autant que les résultats des législatives 2022 à Bohain-en-Vermandois Les résultats des législatives 2022 sont aussi attendus que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Le week-end dernier, 56,91% des électeurs à Bohain-en-Vermandois avaient refusé de se rendre aux urnes. L'analyse des résultats des précédents scrutins permet de comprendre le vote des électeurs de cette agglomération. Au second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention représentait 29,97% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, à comparer avec une abstention de 31,73% au premier tour. 10:30 - Le député de Bohain-en-Vermandois sera connu ce soir Pour ce 2e tour des élections législatives à Bohain-en-Vermandois, les 4 bureaux de vote (de Hôtel de Ville à Maison des Associations) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 18 heures, pour commencer à compter les bulletins. Seuls les candidats qualifiés dimanche dernier ont postulé dans l'unique circonscription couvrant la ville.

Résultats des législatives 2022 à Bohain-en-Vermandois - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Bohain-en-Vermandois aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de l'Aisne

Tête de liste Liste Paul-Henry Hansen-Catta Rassemblement National Jean-Louis Bricout Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Bohain-en-Vermandois - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Bohain-en-Vermandois

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription de l'Aisne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bohain-en-Vermandois Jean-Louis Bricout (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 45,88% 62,01% Paul-Henry Hansen-Catta (Ballotage) Rassemblement National 32,31% 26,05% Jérome Moineuse Les Républicains 12,17% 4,96% Hervé Bernardeau Reconquête ! 5,49% 2,44% Laetitia Voisin Divers extrême gauche 2,59% 3,35% Agnès Chotin Droite souverainiste 1,57% 1,19% Participation au scrutin Circonscription Bohain-en-Vermandois Taux de participation 45,47% 43,09% Taux d'abstention 54,53% 56,91% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,06% 1,96% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,82% 1,42% Nombre de votants 30 335 1 482

Législatives 2022 à Bohain-en-Vermandois : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 5 758 citoyens de Bohain-en-Vermandois (02) seront incités à contribuer aux résultats des législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Lors de la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 44% des votes au premier tour à Bohain-en-Vermandois, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a renouvelé son bail de location à l'Elysée et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 20% et 18% des voix. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Bohain-en-Vermandois avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui confiant 66% des suffrages, laissant donc 34% des voix à Emmanuel Macron. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette agglomération, Marine Le Pen et le RN seront-ils à même de s'emparer d'un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ?