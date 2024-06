En direct

19:34 - Quel résultat pour le Front populaire à l'issue de ces élections législatives ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, puisqu'on attend le parti pris de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui manque toujours d'un chef, devrait en attirer une part. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Origny-en-Thiérache, le binôme Nupes avait en effet accumulé 39,19% des votes dans la localité. Quelle part optera pour le Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et annoncé dans un combat serré avec l'alliance du centre par les sondeurs ? Aux européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 7,46% à Origny-en-Thiérache. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un total de 11% sur place.

18:42 - Une évolution impressionnante du Rassemblement national à Origny-en-Thiérache en 5 ans Alors que tirer de cette combinaison de données ? L'évolution du RN, qui se monte déjà à 13 points à Origny-en-Thiérache entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera à près de 50% ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - L'énorme résultat de Bardella à Origny-en-Thiérache au début du mois Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler encore plus pertinent au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, avec Jordan Bardella comme général en chef, a dominé les européennes à Origny-en-Thiérache. Ladite liste a enregistré 57,24% des voix, soit 261 voix, face à Valérie Hayer à 12,5% et Raphaël Glucksmann à 7,46%.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Origny-en-Thiérache lors de l'élection présidentielle L'élection du président de la République est sans doute la principale clé pour appréhender au mieux une tendance politique locale. Marine Le Pen avait fini première avec 47,99% au premier tour de l'élection suprême de 2022 à Origny-en-Thiérache. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,31% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 9,84%. Éric Zemmour héritait d'un rôle de figurant avec 7,6% des voix pour sa part. Au second tour, c'est aussi la candidate du parti frontiste qui s'imposait avec 67,66%, devant Emmanuel Macron à 32,34%.

12:32 - Le résultat du RN déjà déterminant ce dimanche Le Rassemblement national arrivait en pôle position à Origny-en-Thiérache lors des législatives 2022. Dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription de l'Aisne, c'est Paul-Henry Hansen-Catta qui arrivait en tête au premier tour avec 41,73%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 52,51%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 47,49%.

11:02 - Origny-en-Thiérache : démographie, élections et stratégies politiques Devant le bureau de vote d'Origny-en-Thiérache, les citoyens se rassemblent pour choisir leur député. Avec une population de 1 382 habitants répartis dans 675 logements, ce village présente une densité de 91 hab/km². Avec 64 entreprises, Origny-en-Thiérache offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 30% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 30,94% ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 24,75% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 42,27% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 23,75 €, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. Ainsi, à Origny-en-Thiérache, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - C'est le moment de voter à Origny-en-Thiérache pour les législatives Au fil des dernières années, les 1 403 habitants de cette localité ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Début juin, lors des élections européennes, 48,25% des électeurs d'Origny-en-Thiérache avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 47,77% lors des élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 56,76% au premier tour. Au deuxième tour, 54,95% des votants ne se sont pas déplacés. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Origny-en-Thiérache cette année ? En comparaison, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, presque un record pour des élections législatives.