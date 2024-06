En direct

19:34 - Un résultat aux législatives entre 7% et 48% à Étreux pour la nouvelle coalition de gauche ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se transférer automatiquement vers la nouvelle coalition de gauche lors des élections de 2024 ? Raphaël Glucksmann avait terminé à 4,91% à Étreux pour ces élections continentales. Mais on peut en revanche réévaluer ce résultat à 7% pour la gauche pour ce premier round dans la cité, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de l'insoumise Manon Aubry (2,16%), de l'écologiste Marie Toussaint (0,59%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,57%). A l'issue du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Étreux, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 48,19% des votes dans la commune. Un score à affiner enfin avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,01% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,1% pour Yannick Jadot, 1,78% pour Fabien Roussel et 1,23% pour Anne Hidalgo).

18:42 - 15 points grappillés en 5 ans par le Rassemblement national à Étreux Alors que conclure de cette masse de chiffres ? Ce sont déjà 15 points qui ont ainsi été glanés par le RN au niveau de la commune entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. En extrapolant, on peut imaginer que le RN sera tout proche des 50% ou plus à Étreux ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un énorme 68,37% pour le Rassemblement national à Étreux aux européennes Le panorama établi à l'issue des élections bien plus récemment encore est incontournable. Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral peut donc sembler aussi pertinent au moment du scrutin de ce 30 juin. Dans le détail, 348 électeurs d'Étreux ont en effet préféré le RN il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste Bardella cumulait ainsi 68,37% des suffrages contre Valérie Hayer à 7,27% et Raphaël Glucksmann à 4,91%.

14:32 - 51,1% pour Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle à Étreux L'inclinaison des habitants d'une ville transparait sans doute le plus visiblement dans le choix fait lors de la présidentielle. La présidentielle s'était nettement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. Marine Le Pen obtenait 51,1% au 1er tour. En 2e et 3e positions, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 16,03% et 13,01% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec 4,52% des voix. Au second tour, la patronne du RN écrasait aussi Emmanuel Macron avec 73,46%.

12:32 - Comment s'étaient terminées les législatives il y a deux ans à Étreux ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national va être le déterminant à l'échelle locale pour cette élection des députés 2024. Aux législatives en 2022 à Étreux, le RN se plaçait à la seconde position sur le podium, 38,55% des votants ayant choisi son binôme, contre 48,19% pour Jean-Louis Bricout (Nupes) au premier tour. Au tour suivant, il obtenait pourtant 50,13% des votes, devant les candidats Nupes (49,87%). C'est donc Paul-Henry Hansen-Catta chez les frontistes qui prenait l'avantage.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Étreux Quel portrait faire d'Étreux, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Dotée de 812 logements pour 1 457 habitants, la densité de la ville est de 143 hab par km². Avec 42 entreprises, Étreux offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 33% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 28,61% de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 35,09% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, 40,45% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 102,45 euros, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. En conclusion, à Étreux, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - Elections législatives à Étreux : le niveau d'abstention Au fil des dernières années, les 1 468 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Durant les élections européennes du mois de juin 2024, 1 047 personnes en capacité de voter à Étreux avaient pris part à l'élection (soit 50,53%). La participation était de 52,02% pour les élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 atteignait 39,92% au premier tour. Au second tour, 37,66% des électeurs se sont déplacés. Pour rappel, au niveau de la France, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, presque un record pour des législatives.