En direct

19:46 - Le résultat de la Nupes aux dernières élections à Origny-Sainte-Benoite convoité Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est le Front populaire qui a émergé en 2024. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. Lors des élections européennes, la liste Glucksmann a obtenu 5,54% à Origny-Sainte-Benoite. Un score qui devrait s'améliorer ce soir, puisque l'alliance relookée s'élève virtuellement à 9% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Origny-Sainte-Benoite, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 41,4% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective enfin avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a grappillé 13 points à Origny-Sainte-Benoite Que tirer de cet ensemble hétéroclite de chiffres ? La progression du RN, qui s'élève déjà à 13 points à Origny-Sainte-Benoite entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera à environ 50% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Origny-Sainte-Benoite a pris fait et cause pour Bardella au début du mois Le résultat de ces législatives va peut-être répéter le verdict établi le 9 juin dernier. Dans le détail, 344 votants d'Origny-Sainte-Benoite ont en effet choisi la liste RN il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella enregistrait ainsi 65,77% des votes contre Valérie Hayer à 8,99% et Raphaël Glucksmann à 5,54%.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Origny-Sainte-Benoite lors de l'élection présidentielle C'est certainement l'élection présidentielle qui nous donne l'indice le plus fiable sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen a surperformé à Origny-Sainte-Benoite lors de l'élection présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 46,53% des voix au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 21,98% et 10,54% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec seulement 6,17% des voix pour sa part. Rebelotte au 2e tour face à Macron avec une candidate du RN à 67,45% contre 32,55%.

12:32 - Les données des dernières élections, un révélateur pour les législatives 2024 à Origny-Sainte-Benoite ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un précédent clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Lors des dernières législatives à Origny-Sainte-Benoite, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 40,98% des électeurs ayant voté pour son binôme, contre 41,40% pour Jean-Louis Bricout (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme LFI-PS-PC-EELV avec 50,54%. Jean-Louis Bricout remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Analyse démographique et économique des législatives à Origny-Sainte-Benoite Quel portrait faire d'Origny-Sainte-Benoite, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 1 638 habitants répartis dans 851 logements, cette commune présente une densité de 73 habitants par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 82 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 962 foyers fiscaux. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (69,45%) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 24,83% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 38,79% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1,45 euros, accable une ville qui ambitionne un avenir prospère. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Origny-Sainte-Benoite participe à l'histoire du pays.

09:32 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Origny-Sainte-Benoite Pour se faire une idée du vote des habitants de cette localité, il faut analyser les résultats des consultations démocratiques antérieures. Lors des élections européennes de début juin, parmi les 1 109 inscrits sur les listes électorales à Origny-Sainte-Benoite, 48,33% étaient allés voter, à comparer avec une participation de 53,3% en 2019. Pour rappel, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,44% au premier tour et seulement 45,14% au second tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.