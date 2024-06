En direct

19:47 - À Ribemont, que vont décider les électeurs de l'ancienne Nupes ? La Nupes, qui a déjà vécu, va-t-elle voir son résultat se transférer automatiquement vers le Nouveau Front populaire lors des élections de 2024 ? La liste portée par Raphaël Glucksmann avait obtenu 6,81% à Ribemont début juin. Mais on peut en revanche remonter ce résultat à 12% pour la gauche pour ces législatives dans la localité, la part de voix du chef de file Place Publique étant à réévaluer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (2,46%), de l'EELV Marie Toussaint (2,61%) et enfin de Léon Deffontaine (2,61%). La manne apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Ribemont, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 38,87% des votes dans la commune. Un score à compléter enfin avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a gagné 10 points à Ribemont Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été pris par le RN à l'échelle locale entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il y a donc des raisons de penser que le RN finisse à près de 43% voire plus à Ribemont ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un énorme 54,2% pour le RN à Ribemont aux européennes Le résultat de ce 30 juin va sans doute s'approcher plus encore du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du RN, dirigée par Jordan Bardella, a remporté les élections du Parlement européen à Ribemont. Le mouvement a convaincu 54,2% des votes, face à Valérie Hayer à 9,28% et Raphaël Glucksmann à 6,81%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Ribemont au premier tour de l'élection présidentielle Le choix du locataire de l'Elysée est incontestablement la meilleure loupe pour estimer une préférence politique locale. Marine Le Pen avait fini en tête avec 42,83% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Ribemont. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,49% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,15%. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec 7,87% des suffrages. La patronne du RN s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 63,31%, devant Emmanuel Macron à 36,69%.

12:32 - Quel équilibre dans les urnes lors des législatives il y a deux ans à Ribemont ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un précédent clé au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Aux législatives en 2022 à Ribemont, le RN se plaçait à la deuxième place, 35,67% des habitants passés par les urnes ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 38,87% pour Jean-Louis Bricout (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au tour suivant, il culminait pourtant à 52,68% des voix, devant les candidats LFI-PS-PC-EELV (47,32%). C'est donc Paul-Henry Hansen-Catta chez les lepénistes qui prenait l'avantage.

11:02 - Démographie et politique à Ribemont, un lien étroit Dans les rues de Ribemont, les élections sont en cours. Avec une population de 1 904 habitants répartis dans 982 logements, cette ville présente une densité de 73 habitants par km². Ses 90 entreprises témoignent d'une économie favorable. Dans la ville, 33% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 29,41% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, dont 28,88% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un salaire moyen mensuel net de 1734,16 €/mois, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 20,8%, synonyme d'une situation économique instable. Ribemont manifeste la vigueur et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.

09:32 - Les prévisions de la participation aux législatives à Ribemont À Ribemont (02240), l'un des critères déterminants du scrutin législatif sera incontestablement le niveau de participation. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 54,2% au premier tour. Au deuxième tour, 56,53% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Ribemont ? Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 25,19% dans la commune. Le taux d'abstention était de 26,37% au deuxième tour. La baisse du pouvoir d'achat serait de nature à nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de Ribemont.