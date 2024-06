En direct

19:34 - Les supporters de la coalition de gauche observés La Nupes, qui a déjà explosé en vol, va-t-elle voir son score basculer vers le Front populaire lors des élections de 2024 ? Lors du premier tour des législatives en 2022, à Sains-Richaumont, le binôme Nupes avait en effet accumulé 43,05% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,02% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,57% pour Yannick Jadot, 1,38% pour Fabien Roussel et 1,18% pour Anne Hidalgo). Lors des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a glané 6,95% à Sains-Richaumont. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste insoumise de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un total de 8% sur place.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a gagné 8 points à Sains-Richaumont Difficile d'y voir clair dans cet ensemble hétéroclite de données. Mais quelques grandes directions se distinguent… L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 8 points à Sains-Richaumont entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet être monté plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut déduire que le RN sera à près de 35% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 56,19% bien au-dessus de la moyenne nationale pour le RN à Sains-Richaumont il y a trois semaines Ces résultats de la présidentielle et des législatives remontent à deux ans déjà. Si on se penche sur le détail, 186 électeurs de Sains-Richaumont ont en effet préféré la liste du RN il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste Bardella a cumulé 56,19% des suffrages face à Valérie Hayer à 10,88% et Marion Maréchal à 7,55%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Sains-Richaumont lors de la présidentielle 2022 L'inclinaison des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus visiblement dans les résultats de l'élection à la présidence de la République. Marine Le Pen s'est illustrée à Sains-Richaumont à l'issue de la dernière présidentielle 2022 avec pas moins de 44,09% dès le 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 20,28% et 11,02% des voix. Éric Zemmour héritait d'un rôle de figurant avec seulement 7,87% des voix. La patronne du RN avait aussi une longueur d'avance au second tour avec 67,26%.

12:32 - Quel verdict dans les urnes lors des législatives il y a deux ans à Sains-Richaumont ? Aux législatives en 2022 à Sains-Richaumont, le RN terminait à la deuxième place, 27,48% des votants ayant choisi son binôme, contre 43,05% pour Jean-Louis Bricout (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au second, il s'arrogeait pourtant 51,48% des voix, devant les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale (48,52%). C'est donc Paul-Henry Hansen-Catta chez les lepénistes qui l'emportait.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Sains-Richaumont Dans les rues de Sains-Richaumont, les élections sont en cours. Avec ses 978 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 55 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 566 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (25,83%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 25,97% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 45,45% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 888,70 €, accable une commune qui vise un avenir prospère. À Sains-Richaumont, les intérêts locaux, tels que le travail, l'écologie et l'immigration, se joignent aux défis français.

09:32 - Retour sur l'abstention aux élections législatives à Sains-Richaumont Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin, lors du premier tour des législatives à Sains-Richaumont ? Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,83% au premier tour et seulement 52,23% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Sains-Richaumont ? En proportion, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,49% au premier tour et 53,77% au second tour, c’était plus qu’en 2017. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 19,58% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 21,39% au premier tour.