En direct

19:48 - Sur qui vont se diriger les voix de la Nupes à Marle ? La Nupes, qui a fait long feu, va-t-elle voir son résultat se transférer automatiquement vers le Front populaire lors des élections de 2024 ? Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Marle, le binôme Nupes avait en effet glané 41,03% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste Glucksmann a plus récemment obtenu 8,02% à Marle pour le tour unique des européennes. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un total de 12% sur place.

18:42 - 15 points grappillés en 5 ans par le RN à Marle Difficile d'établir des parallèles dans cette combinaison hétéroclite de résultats. Mais des éléments émergent… Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du Rassemblement national ont affiché plus de 31% des suffrages au scrutin européen de juin, soit près de 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale semble encore plus forte. Le parti a en effet déjà engrangé 15 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN finisse à près de 50% ou plus à Marle ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - L'énorme résultat de Bardella à Marle il y a trois semaines Ce qu'ont dit les dernières élections il y a quelques semaines va résonner encore plus fort dans les têtes ce dimanche 30 juin. Dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, s'affichait en tête des européennes à Marle. L'extrême droite a séduit 61,58% des suffrages, contre Valérie Hayer à 9,96% et Raphaël Glucksmann à 8,02%.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Marle au premier tour de la dernière présidentielle C'est probablement l'élection suprême qui nous en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. La ville de Marle avait donné un incontestable avantage à Marine Le Pen au terme de l'élection à la présidence de la République de 2022 puisque la patronne du parti frontiste prenait les devants avec 51,52% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 18,46% et 11,57% des voix. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec 4,32% des voix pour sa part. Pour le deuxième tour, c'est aussi la cheffe de l'ancien Front national qui avait le plus convaincu à Marle avec 69,05%, devant Emmanuel Macron à 30,95%.

12:32 - Les résultats de la dernière législative ont-ils du sens pour l'élection de 2024 à Marle ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un élément clé au moment des élections qui se jouent. Aux législatives en 2022 à Marle, le RN terminait à la deuxième place, 37,13% des électeurs ayant choisi son binôme, contre 41,03% pour Jean-Louis Bricout (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale (51,75%). Jean-Louis Bricout remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Marle : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans les rues de Marle, les élections sont en cours. Dotée de 1 171 logements pour 2 221 habitants, la densité de la ville est de 165 hab/km². Avec 111 entreprises, Marle permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (62,77%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 26,1% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 605 € par an, la commune affiche un taux de chômage de 29,7%, révélant une situation économique en demi-teinte. Pour conclure, Marle incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - Les élections législatives à Marle sont lancées Au cours des dernières années, les 2 248 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Il y a quelques semaines, au moment des précédentes élections européennes, le taux d'abstention atteignait 46,17% au sein de Marle (Aisne), à comparer avec un taux d'abstention de 40,5% pour le scrutin de 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,26% au premier tour. Au deuxième tour, 52,85% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. En comparaison, au niveau de la France, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52% au premier tour et 54% au deuxième tour.