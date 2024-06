En direct

19:34 - Quel candidat vont désigner les supporters de l'ancienne Nupes à Boué ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque aller directement vers la nouvelle alliance à gauche lors des élections de 2024 ? La liste Glucksmann avait atteint 8,03% à Boué le 9 juin. Mais ce sont 14% que peut en revanche entrevoir la gauche, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (2,75%), de l'écologiste Marie Toussaint (0,69%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (4,59%). A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Boué, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 48,03% des votes dans la commune. Une somme à comparer enfin avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Quel score pour le Rassemblement à Boué lors des législatives ? Alors que tirer de l'ensemble de ces chiffres ? Les enquêtes d'opinion dessinent des candidats du RN à environ 30% des votes dans le pays ce dimanche 30 juin, soit 15 points au-dessus de son résultat des élections législatives 2022. Selon un calcul bête et méchant, cette dynamique devrait le pousser à 53% à Boué, soit quinze points de plus également que son score de 2022 à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le parti n'a pour l'instant grappillé ici que 3 points de plus entre les européennes de 2019 et les européennes de 2024 notamment. Ce qui devrait tempérer les analyses les plus simplistes.

15:31 - Boué sous le charme de Jordan Bardella début juin Le résultat des élections il y a quelques semaines est incontournable. Consulter des résultats aussi récents nous semble donc aussi avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste Rassemblement national de Bardella qui l'a emporté aux élections européennes il y a trois semaines à Boué, avec 55,96% des voix, soit 244 voix dans la ville, devant la liste de Valérie Hayer avec 8,03%, qui avait elle-même devancé Raphaël Glucksmann avec 8,03%.

14:32 - Quel était le résultat de la présidentielle 2022 à Boué ? L'élection présidentielle est incontestablement la référence pour appréhender au mieux une préférence politique locale. Marine Le Pen a largement battu son score national à Boué pendant la présidentielle 2022 avec pas moins de 47,79% des voix dès le premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 20,61% et 11,91% des voix. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec 5,65% des suffrages pour sa part. La candidate du RN s'imposait ensuite au 2e round dans la commune avec 65,03%, devant Emmanuel Macron à 34,97%.

12:32 - Que peuvent signifier les tendances des législatives 2022 pour Boué ? Il y a deux ans, lors des législatives à Boué, le RN se plaçait à la deuxième place sur le podium, 38,92% des votants ayant voté pour son binôme, contre 48,03% pour Jean-Louis Bricout (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 54,94%. Jean-Louis Bricout s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Boué : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections La structure démographique et socio-économique de Boué détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi les résultats des législatives. Avec 36% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 13,15%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. En outre, le taux de ménages propriétaires (55,69%) souligne l'importance des thématiques de logement et d'aménagement du territoire. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (19,38%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 417 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (22,05%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (10,43%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Boué mettent en avant une diversité de qualifications, avec 42,08% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Boué : la participation en question À Boué (02450), l'un des critères essentiels de ce scrutin législatif 2024 sera indiscutablement le taux d'abstention. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 54,92% au premier tour. Au second tour, 54,81% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 919 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 26,44% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 24,02% au second tour. La baisse du pouvoir d'achat serait en mesure de modifier la stratégie de vote des habitants de Boué.