19:34 - Une fourchette de 10% à 39% pour le Nouveau Front populaire à la Flamengrie L'union de gauche aux dernières législatives étant terminée, à quel parti vont s'attacher ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. La réserve de voix s'avère conséquente à la Flamengrie. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à la Flamengrie, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 39,79% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et donné dans un combat serré avec la majorité par les instituts de sondage lors de ces élections législatives ? La liste Place-Publique emmenée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment terminé à 5,45% à la Flamengrie pour le tour unique des européennes. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un total de 10% sur place.

18:42 - L'extrême droite a nettement séduit à la Flamengrie Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 12 points à la Flamengrie entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection rapide, on peut donc déduire que le RN sera à près de 48% ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le Rassemblement national a dépassé les 50% à la Flamengrie au début du mois Les résultats de ce dimanche 30 juin pourraient plutôt se rapprocher de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. C'est en effet la liste présentée par Jordan Bardella qui a remporté les élections européennes il y a trois semaines à la Flamengrie, avec 57,49% des bulletins devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 13,35%, elle-même suivie par Raphaël Glucksmann avec 5,45%.

14:32 - La Flamengrie avait voté Le Pen lors de l'élection présidentielle Le scrutin présidentiel est certainement la principale clé pour évaluer une préférence politique locale. Marine Le Pen avait fini première avec 47,55% au 1er tour de la présidentielle de 2022 à la Flamengrie. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,97% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,51%. Éric Zemmour ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec 6,6% des suffrages pour sa part. La candidate du RN s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 69,07%, devant Emmanuel Macron à 30,93%.

12:32 - Nouveau coup de force pour le Rassemblement national à la Flamengrie ? Le RN réalisait un très bon démarrage à la Flamengrie au début des élections législatives 2022. On retrouvait en effet Paul-Henry Hansen-Catta au sommet au premier tour, avec 40,14% dans la cité, partie intégrante de la 3ème circonscription de l'Aisne. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 50,49%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 49,51%.

11:02 - La Flamengrie aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Devant le bureau de vote de la Flamengrie, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec ses 1 093 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 38 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (18,24%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 36,36% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 40,23% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 131,63 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À la Flamengrie, les intérêts locaux, tels que le travail, l'instruction et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Election à la Flamengrie : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'une des clés des législatives sera indiscutablement l'étendue de l'abstention à la Flamengrie (02260). Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 37,23% au premier tour et seulement 40,56% au deuxième tour. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 776 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 76,93% étaient allés voter. La participation était de 79,84% au deuxième tour, ce qui représentait 618 personnes. Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, cette réalité peut-elle évoluer pour les législatives ?