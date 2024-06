Le constat qui s'est imposé à l'issue des élections bien plus récemment encore est historique. Se retourner sur le dernier vote en date apparaît donc également comme logique au moment d'observer le scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste Jordan Bardella qui s'est arrogée les élections européennes 2024 à Seboncourt, avec 63,38% des voix (199 voix) devant celle de Valérie Hayer avec 7,96%, et la liste de Raphaël Glucksmann avec 4,78%.

Le verdict du plus récent scrutin législatif apparaît comme un élément clé au moment des élections qui se jouent. Lors des dernières législatives à Seboncourt, le RN se plaçait à la deuxième place, 30,82% des habitants passés par le bureau de vote étant convaincus par son binôme, contre 56,07% pour Jean-Louis Bricout (Nupes) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale (60,06%). Jean-Louis Bricout remportait donc cette élection sur place.

Seboncourt : démographie et socio-économie impactent les législatives

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Seboncourt mettent en lumière des tendances nettes qui pourraient avoir des répercussions sur le résultat des législatives. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations des politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans le bourg, 19,96% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 27,26% ont plus de 60 ans. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (78,71%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 318 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (8,31%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,31%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Seboncourt mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 13,47% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.