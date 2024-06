Difficile d'y voir clair dans tous ces chiffres. Mais des tendances se dégagent… Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été arrachés par le RN au niveau de la commune entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une grosse progression. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera à près de 32% ou plus à la Capelle ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

C'est certainement la présidentielle qui nous donne l'indice le plus fiable sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à la Capelle à l'issue de la présidentielle avec un score de 45,5% des suffrages dès le premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 22,69% et 9,47% des voix. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec seulement 5,85% des suffrages pour sa part. La candidate du RN elle conservait son avantage au deuxième tour avec 63,5%.

11:02 - La Capelle : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Dans la ville de la Capelle, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des élections législatives. Le pourcentage de chômeurs à 20,03% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les mesures sur l'emploi. Avec une densité de population de 147 hab par km² et 38,82% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (31,77%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 575 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (20,39%) et le nombre de résidences HLM (22,18% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à la Capelle mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 50,21% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.