Que déduire de tous ces chiffres ? L'étiquette RN devrait atteindre près de 30% à Vervins lors du premier tour de ces législatives si la dynamique prédite par les européennes 2024 se reproduit localement. Le parti frontiste est même crédité d'environ un tiers des suffrages dans le pays, soit une quinzaine de points de plus qu'en 2022. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? L'addition est expéditive, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement dans la zone. En cinq ans seulement, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, le RN a en effet déjà gagné 6 points dans la localité.

Le résultat de ces législatives sera peut-être bien plus rapproché du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Si on rentre dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, l'a emporté aux élections du Parlement européen 2024 à Vervins. L'extrême droite attirait 46,51% des suffrages, soit 340 voix, contre Valérie Hayer à 14,09% et Raphaël Glucksmann à 8,48%.

Le verdict du plus récent scrutin législatif est un indicateur clé au moment de l'élection du jour. Aux législatives en 2022 à Vervins, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 26,04% des votants ayant voté pour son binôme, contre 51,04% pour Jean-Louis Bricout (Nupes) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Nupes (61,98%). Jean-Louis Bricout remportait donc cette élection sur place.

Devant le bureau de vote de Vervins, les citoyens se rassemblent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec une population de 2 600 habitants répartis dans 1 480 logements, cette ville présente une densité de 241 habitants/km². Ses 134 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 681 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (61,62%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 21,81% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 173 €/an, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 24,59%, révélant une situation économique en demi-teinte. À Vervins, les enjeux locaux, tels que le travail, l'instruction et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Retour sur l'abstention aux législatives précédentes à Vervins

Afin de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des rendez-vous électoraux passés. Pendant les dernières européennes, 49,55% des inscrits sur les listes électorales de Vervins s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 53,66% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 43,5% au premier tour et seulement 43,75% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Vervins ? En comparaison, au niveau national, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.