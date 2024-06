En direct

19:34 - Le Front populaire va-t-il bénéficier des électeurs de la Nupes à Buironfosse ? L'autre source de doute de ces législatives 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après la création du Nouveau Front populaire. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Buironfosse, le binôme Nupes avait en effet enregistré 46,42% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 10% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques semaines plus tôt, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et annoncé comme très proche de la majorité par les sondeurs ? A l'issue des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 4,62% à Buironfosse. Mais la gauche vise bien mieux aux législatives, puisque la coalition ripolinée peut virtuellement se situer à 8% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Jusqu'où peut aller le Rassemblement à Buironfosse lors des législatives ? Difficile de résumer clairement tous ces chiffres. Mais des éléments émergent… La progression du RN semble déjà solide à Buironfosse entre le score de Jordan Bardella en 2019 (55,16%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (60,87%), de l'ordre de 5 points. Mais l'ascension se profile comme plus importante encore aux législatives 2024, les études sondagières offrant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% en France, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à environ 40% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Un énorme 60,87% pour Bardella à Buironfosse le 9 juin Revenir quelques semaines en arrière semble d'autant plus avisé au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives, le résultat des élections du 9 juin dernier étant marquant. Le résultat de la liste du RN, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Buironfosse, à 60,87%, soit 224 voix. Le mouvement nationaliste doublait alors Valérie Hayer à 8,15% et Jean Lassalle à 5,98%.

14:32 - En 2022, qui serait devenu président selon les élections de Buironfosse ? Marine Le Pen avait engrangé de très nombreux votes à Buironfosse lors de la dernière présidentielle avec un nombre de votes correspondant à 54,74% dès le premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 16,67% et 8,42% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec seulement 4,74% des voix pour sa part. Au deuxième tour, la candidate du RN avait aussi battu Macron avec 73,27% contre 26,73%.

12:32 - Qu'avaient dit les législatives il y a deux ans à Buironfosse ? A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat du RN aux élections législatives sera très analysé. Il y a deux ans, lors des législatives à Buironfosse, le RN finissait à la deuxième place, 34,27% des votants ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 46,42% pour Jean-Louis Bricout (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale (52,62%). Jean-Louis Bricout remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Buironfosse : élections législatives et dynamiques démographiques Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Buironfosse comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 566 logements pour 1 136 habitants, la densité de la commune est de 66 hab par km². Avec 50 entreprises, Buironfosse se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (73,67%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 31,14% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 42,81% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 668,53 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Buironfosse incarne la vivacité et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.

09:32 - Participation aux législatives à Buironfosse : un regard approfondi Afin de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette commune, il faut étudier les résultats des élections antérieures. Durant les dernières européennes, 51,1% des personnes en capacité de participer à une élection à Buironfosse s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 53,07% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 41,45% au premier tour et seulement 42,6% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Buironfosse ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.