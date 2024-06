En direct

19:49 - La gauche avec le RN et Ensemble en duel à Fresnoy-le-Grand pour ces législatives 2024 ? Alors que la Nupes avait marqué les dernières élections législatives, mais a explosé en vol désormais, c'est le Front populaire qui s'avance pour ces élections. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. Aux européennes, la liste Glucksmann a glané 6,49% à Fresnoy-le-Grand. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un total tournant autour des 13% sur place. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Fresnoy-le-Grand, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 57,72% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et annoncé dans un combat serré avec l'alliance du centre par les instituts de sondage lors de ces élections législatives ?

18:42 - L'évolution foudroyante du Rassemblement national à Fresnoy-le-Grand en 5 ans Difficile de mettre en perspective tous ces résultats. Mais des indices se dégagent… Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été glanés par le RN sur place entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il n'est donc pas exclu que le RN finisse à près de 35% ou plus à Fresnoy-le-Grand ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - L'énorme performance du Rassemblement national à Fresnoy-le-Grand au début du mois Le résultat de ce 30 juin au soir va plutôt sonner comme une confirmation ou non du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. C'est en effet la liste Jordan Bardella qui s'est imposée en tête des européennes 2024 à Fresnoy-le-Grand, avec 54,39% des bulletins valides (520 voix) devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 9,41%, suivie par la liste de Manon Aubry avec 6,9%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Fresnoy-le-Grand lors de la présidentielle 2022 C'est probablement le choix du locataire de l'Elysée qui nous donne l'indice le plus fiable sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini en tête avec 44,38% au 1er tour de l'élection du président de la République de 2022 à Fresnoy-le-Grand. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,61% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,56%. Fresnoy-le-Grand n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec 4,97% des suffrages. La patronne du RN s'imposait ensuite au second round dans la ville avec 63,25%, devant Emmanuel Macron à 36,75%.

12:32 - Que disent les résultats des législatives 2022 pour Fresnoy-le-Grand ? Il y a deux ans, lors des législatives à Fresnoy-le-Grand, le RN terminait à la deuxième place sur le podium, 27,32% des électeurs ayant choisi son binôme, contre 57,72% pour Jean-Louis Bricout (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Nupes avec 64,50%. Jean-Louis Bricout conservait donc son avance sur place.

11:02 - Fresnoy-le-Grand aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la commune de Fresnoy-le-Grand, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 20,47% et une densité de population de 196 hab par km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 22 040 € par an montre l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 858 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (17,02%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (10,17%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Fresnoy-le-Grand mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 12,74% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

09:32 - Fresnoy-le-Grand : étude du taux d'abstention aux législatives L'un des facteurs principaux des élections législatives 2024 sera sans aucun doute le taux d'abstention à Fresnoy-le-Grand (02230). Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 40,66% au premier tour et seulement 39,49% au deuxième tour. Lors du premier tour de la présidentielle, 71,82% des personnes habilitées à participer à une élection dans la localité avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 74,2% au second tour, c'est-à-dire 1 562 personnes. Le désir de changement des habitants serait en mesure de augmenter l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Fresnoy-le-Grand.