Alors que la Nupes avait accumulé les votants lors des dernières élections législatives, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est une nouvelle coalition qui se présente pour ces élections. Ce qui rend très incertain le vote de gauche ce dimanche. Lors des européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 7,7% à Guise. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche ce soir, puisque l'union relookée s'élève virtuellement à 12% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Guise, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 53,99% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective enfin avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

Que peut-on tirer de toutes ces données ? Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été grattés par le RN sur place entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. On peut donc imaginer que le RN termine pas loin des 40% à Guise ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

C'est sans doute le choix de celui qui va présider la France qui est la référence sur l'inclinaison des habitants d'une commune. La présidentielle s'était nettement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 dans la cité. La candidate du RN rassemblait 44,42% au 1er round. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 21,13% et 15,8% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec seulement 4,27% des voix. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 64,74%, devant Emmanuel Macron à 35,26%.

11:02 - Les enjeux locaux de Guise : tour d'horizon démographique

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Guise révèlent des tendances claires qui pourraient influencer les résultats des élections législatives. Avec un taux de chômage de 28,85% et une densité de population de 304 hab par km², les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 17 071 €/an peut être caractéristique d'une pression financière sur les foyers. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (20,16%) et le nombre de résidences HLM (18,43% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Les données sur l'éducation à Guise mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 52,96% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.