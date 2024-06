19:51 - Le résultat de la gauche unie aux dernières élections à Hirson convoité

La Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières législatives, va-t-elle voir son score se tourner vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors des élections de 2024 ? Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Hirson, le binôme Nupes avait en effet glané 50,44% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et annoncé dans un combat serré avec la majorité présidentielle dans les sondages lors de ces élections législatives ? Lors des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 11,07% à Hirson. Un chiffre qui devrait croître à l'issue du scrutin du jour, puisque la coalition ripolinée peut virtuellement se situer à 18% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).